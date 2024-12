Post Malone: Darum lobt er Beyoncé überschwänglich

„Danke, dass du dein Talent und deine Kunst mit der Welt teilst“ – für Post Malone gab es wohl kein Halten mehr.

Am 25. Dezember trat Beyoncé in ihrer Heimatstadt Houston, Texas, während der Halbzeit des NFL-Weihnachtsspiels auf. Hier performte sie zum ersten Mal live Lieder von ihrem Album COWBOY CARTER. Auch dabei: Post Malone. Der US-Rapper brachte mit ihr zusammen den Track „Levii´s Jeans“ auf die Bühne. Im Nachgang fand Malone noch ordentlich lobende Worte für seine Musikerkollegin.

„Ich liebe dich“

Am 29. Dezember wandte sich der Rapper dann via X (ehemals Twitter) an Beyoncé und bedankte sich für die Einladung zur Show. Diese muss ihm viel bedeutet haben, denn seine Formulierung erwies sich als sehr überschwänglich. Letztlich lobpreiste er noch ihre Kunst und gestand ihr seine Liebe. „Vielen Dank Beyoncé, dass ich in Houston dabei sein durfte und dass ich auf deiner wunderbaren Platte zu hören sein darf. Und danke, dass du dein Talent und deine Kunst mit der Welt teilst. Ich liebe dich“, feierte Post Malone.

Post Malones Post auf X:

Beyoncé mit Post Malone live:

Blue Ivy und Shaboozey mit auf der Bühne

Beyoncé holte für „Money Bucklin“ außerdem Shaboozey zu sich auf die Stage. Auch ihre älteste Tochter Blue Ivy kam für ihren Hit „TEXAS HOLD EM“ für einen Gast-Auftritt vorbei und tanzte an der Seite ihrer Mutter zu dem Countrysong.

Das Weihnachtsspiel mit Beyoncés Auftritt wurde im Rahmen des „NFL Christmas Gameday“ am 25. Dezember auf Netflix live übertragen. Zu sehen war ein Spiel zwischen den Houston Texans und den Baltimore Ravens im NRG Stadium. Die 13-minütige Live-Show der 43-Jährigen kann man mittlerweile auch auf Netflix, unter dem Titel „Beyoncé Bowl“ streamen.