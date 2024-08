Post Malone veröffentlicht sein Country-Album F-1 TRILLION

Der Rapper macht in seinem neusten Werk einen Genre-Ausflug und holt sich dafür Country-Legenden wie Dolly Parton dazu.

Erst im Sommer 2023 brachte Post Malone sein fünftes Studioalbum AUSTIN auf den Markt, auf dem vor allem Pop und HipHop den Sound regierten. Seither kündigte der Rapper allerdings mehrfach an, dass er als passionierter Country-Hörer auch seinen Beitrag für das Genre leisten möchte.

Nun folgt F-1 TRILLION, das von vielen Gastbeiträgen geprägt ist, so etwa die von Country-, Folk- und Americana-Ikonen wie Dolly Parton in „Have the Heart“, Tim McGraw in „Wrong Ones“, Brad Paisley in „Goes Without Saying“, Lainey Wilson in „Nosedive“ und Jelly Roll in „Losers“. Zudem sind auch Chris Stapleton, Hardy, Ernest und Billy Strings auf der Platte vertreten.

Tracklist von F-1 TRILLION

„Wrong Ones“ (feat. Tim McGraw) „Finer Things“ (feat. Hank Williams, Jr.) „I Had Some Help“ (feat. Morgan Wallen) „Pour Me a Drink“ (feat. Blake Shelton) „Have the Heart“ (feat. Dolly Parton) „What Don’t Belong to Me“ „Goes Without Saying“ (feat. Brad Paisley) „Guy for That“ (feat. Luke Combs) „Nosedive“ (feat. Lainey Wilson) „Losers“ (feat. Jelly Roll) „Devil I’ve Been“ (feat. ERNEST) „Never Love You Again“ (feat. Sierra Ferrell) „Missin’ You Like This“ (feat. Luke Combs) „California Sober“ (feat. Chris Stapleton) „Hide My Gun“ (feat. HARDY) „Right About You“ „M-e-x-i-c-o“ (feat. Billy Strings) „Yours“

Post Malone als Country-Sänger

Auch wenn F-1 TRILLION Post Malones erste reine Country-Platte sein mag, ist der 29-Jährige kein Neuling in dem Genre. Bereits sein Album TWELVE CARAT TOOTHACHE aus dem Jahr 2022 wies countryähnliche Züge auf. Nun verpflichtet sich der Rapper aus Texas vollkommen dem Rodeo. Und das mit Erfolg! Der erste Vorgeschmack auf die Platte „I Had Some Help“ mit Morgan Wallen setzte sich an die Pole-Position der US-amerikanischen „Billboard Hot 100“ Charts. In Deutschland schaffte es der Track allerdings nur auf Platz 35.

Hier in „I Had Some Help“ reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie Post Malone sich als Country-Sänger macht, zeigte er auch bereits live auf dem Stagecoach Festival 2024 in Kalifornien. Dort bestand sein Headliner-Set nämlich hauptsächlich aus Country-Covern. Ähnlich verlief sein Auftritt beim Outside Lands in San Francisco im August. Bei seinem Live-Debüt in der Grand Ole Opry am Donnerstag (15. August) trat Post Malone gemeinsam mit Vince Gill, Lainey Wilson, War and Treaty und Brad Paisley auf. Dabei sagte letzterer über den US-Rapper: „Er hat ein Country-Herz, und er ist jemand, der sich in die Nashville-Art vertieft hat“. Damit scheint Post Malone auch seitens der Country-Szene offiziell willkommen geheißen zu sein.

Aufregendes Jahr für Post Malone

Der Musiker tobte sich allerdings nicht nur im Country aus. So sang er „America the Beautiful“ auf dem Super Bowl im Februar und arbeitete seither mit einem Star nach dem nächsten. Zunächst wirkte er bei Beyoncés Song „Levii’s Jeans“ mit und war später auch auf Taylor Swifts Hit „Fortnight“ zu hören. Der Pop-Song mit „Tay Tay“ brach sogar mehrere Rekorde und wurde mit 300 Millionen Streams zum meistgestreamten Song innerhalb von 24 Stunden auf Spotify.