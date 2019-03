Premiere: Kate Bushs Musikvideo zu „The Man I Love“ ist hiermit offiziell erschienen

Den Namen Kate Bush verbindet man zuerst mit „Wuthering Heights“ und roten Kleidern. Aber sie war und ist so viel mehr als das: Am 8. März soll eine Vier-CD-Kollektion mit dem Namen „The Other Sides“ veröffentlicht werden, auf der B-Seiten, seltene Tracks und Coverversionen, wie zum Beispiel „Candle in the Wind“ und „Rocket Man“ von Elton John zu hören sein werden. Dazu sollen parallel drei Musikvideos auf Kate Bushs Homepage veröffentlicht werden, die zuvor nur bei ihrer Ausstrahlung im Fernsehen zu sehen waren, darunter auch der Clip zum Song „The Man I Love“.

„The Other Sides“ ist der vierte und letzte Teil eines großen Remastering-Projekts. Der Song „The Man I Love“ wurde von George und Ira Gershwin geschrieben und von Kate Bush gesungen, während Larry Adler sie auf der Mundharmonika begleitete.

Hier das Video zu Kate Bushs „The Man I Love“:

Kooperation

Kate Bush sagt über das von Kevin Godley gedrehte Video: „Ich habe es geliebt mit Kevin zu arbeiten – er ist so einfallsreich, es war ein großer Spaß. Kevin entschied sich dafür das Video auf eine sehr traditionelle Art und Weise zu präsentieren, was gut zu dem Song gepasst hat.“

Kate Bush veröffentlichte bisher neun Studioalben, ihr bisher letztes Album 50 WORDS FOR SNOW brachte sie 2011 heraus – 33 Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debüts THE KICK INSIDE.

Das komplette Tracklisting von „The Other Sides“ – alle in ihrer remasterten Version von 2018:

Disc One. 12’’ mixes

1. Running Up That Hill (A Deal With God)

2. The Big Sky (Metereological Mix)

3. Cloudbusting (The Organon Mix)

4. Hounds Of Love (Alternative Mix)

5. Experiment 1V (Extended Mix)

Disc Two. The Other Side 1

1. Walk Straight Down The Middle

2. You Want Alchemy

3. Be Kind To My Mistakes

4. Lyra

5. Under The Ivy

6. Experiment 1V

7. Ne t’enfuis pas

8. Un baiser d’enfant

9. Burning Bridge

10. Running Up That Hill (A Deal With God) 2012 Remix

Disc Three. The Other Side 2

1. Home For Christmas

2. One Last Look Around The House Before We Go…….

3. I’m Still Waiting

4. Warm And Soothing

5. Show A Little Devotion

6. Passing Through The Air

7. Humming

8. Ran Tan Waltz

9. December Will Be Magic

10. Wuthering Heights (Remix)

Disc Four. In Others’ Words

1. Rocket Man

2. Sexual Healing

3. Mna Na Heireann

4. My Lagan Love

5. The Man I Love

6. Brazil (Sam Lowry’s First Dream)

7. The Handsome Cabin Boy

8. Lord Of The Reedy River

9. Candle In The Wind