Presale: Boah, nur Oasis-Hardcore-Fans kriegen eine Chance!

Okay, vielleicht nicht Hardcore-Fans, aber zumindest Fans sind im Vorteil. Sorry, wie hieß nochmal der erste Oasis-Drummer?

Schon jetzt die (Brit-)Pop-Sensation des Sommers: Oasis kehren zurück auf die Bühne, feiern eine Reunion (wohlgemerkt: das Wort „Reunion“ haben sie in ihren Meldungen ab heutigem Dienstag nicht ein einziges Mal benutzt – als wären die Gebrüder Gallagher nie weg gewesen).

Fans älteren und jüngeren Semesters, ehrlich gesagt auch sehr viele Musikjournalisten, plagt jetzt schon der Gedanke: Schaffe ich es auf irgendeines der „Oasis live 25“-Auftritte im kommenden Jahr? Hier sind die Termine. 14 Shows in England, Schottland, Wales und Irland. Nix Kontinentaleuropa – bis jetzt. Kann sich ja noch ändern:

Oasis live 2025: Konzerttermine im Überblick:

Cardiff Principality Stadium – 4. und 5. Juli

Manchester Heaton Park – 11., 12., 19., 20. Juli

London Wembley Stadium – 25. und 26. Juli, 2. und 3. August

Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8. und 9. August

Dublin Croke Park – 16. und 17. August

Der offizielle Vorverkauf startet am Samstag, 31. August. Wie Oasis aber am heutigen Abend vermeldeten, kann man sich bei einem Presale registrieren lassen.

„REGISTER FOR THE UK & IRELAND 2025 TOUR PRE-SALE BALLOT A ticket pre-sale will be held on Friday 30th August, ahead of Saturday’s general sale. To ensure the maximum number of fans have a fair opportunity to access tickets, applicants will be selected for the pre-sale via a ballot. Ballot registration is open now and will close at 7pm BST, this Wednesday 28th August. Register here: https://OasisMusic.lnk.to/OLI25Ballot Successful applicants will receive an email with full access information the morning of Friday 30th August. Success in the ballot will not guarantee tickets. Tickets will be allocated on a first come first served basis.“, heißt es auf X.

Auf Deutsch:

„REGISTRIEREN SIE SICH FÜR DEN PRESALE ZUR TOUR „UK & IRLAND 2025 Am Freitag, den 30. August, findet vor dem allgemeinen Verkauf am Samstag ein Kartenvorverkauf statt. Um einer möglichst großen Zahl an Fans eine faire Chance auf Tickets zu geben, werden die Bewerber für den Vorverkauf per Los ausgewählt. Die Wahlregistrierung ist jetzt geöffnet und endet am Mittwoch, den 28. August, um 19:00 Uhr BST. Hier anmelden: https://OasisMusic.lnk.to/OLI25Ballot Erfolgreiche Bewerber erhalten am Morgen des 30. August eine E-Mail mit vollständigen Zugangsinformationen. Ein Erfolg bei der Abstimmung garantiert keine Tickets. Die Tickets werden nach Verfügbarkeit vergeben.“

Wie hieß der erste Drummer?

Klingt ganz gut. Nun der Haken. Bei der Registrierung wird Oasis-Fanwissen abgefragt – nur, wer eine Frage richtig beantwortet, darf sich für den Presale registrieren. Frage 1 ist noch ohne Belang – es geht darum, wie oft man Oasis live gesehen hatte (soll keinen Einfluß auf das Losglück haben). Dann aber kommt’s, Multiple Choice: „Wie hieß der erste Drummer von Oasis?“. Kann man googlen, klar. Aber was soll das den Ticket-Interessenten signalisieren? Dass nicht jeder eine Chance kriegen soll, die Band zu sehen? Hat man den Swifties beim VVK auch solche Fragen gestellt?

FAQ-Presale auf der Oasis-Seite:

Das Anmeldefenster für den Vorverkauf beginnt am Dienstag, den 27. August 2024, um 19.00 Uhr BST und schließt am Mittwoch, den 28. August 2024, um 19.00 Uhr BST unter https://oasis.os.fan/presaleballot.

Alle erfolgreichen Teilnehmer an der Abstimmung erhalten ihren Code am Freitag, den 30. August 2024 um 12pm BST von oasismynet. Wenn Sie keine E-Mail erhalten, war Ihre Bewerbung nicht erfolgreich.

Erfolgreiche Teilnehmer an der Abstimmung können maximal einen (1) Code anfordern.

Die Codes haben keinen Geldwert, sind nicht übertragbar, unterscheiden Groß- und Kleinschreibung und können nur einmalig für eine begrenzte Anzahl von Tickets während des Vorverkaufszeitraums verwendet werden. Der Code muss mit der E-Mail-Adresse verwendet werden, an die er ursprünglich gesendet wurde.

Der Vorverkauf wird von Ticketmaster oder deren assoziierten, angegliederten oder Tochterunternehmen durchgeführt. Der Code wird vom Veranstalter generiert, und oasismynet sendet eine E-Mail an jeden teilnahmeberechtigten Teilnehmer an dieselbe E-Mail-Adresse, die von jedem erfolgreichen Teilnehmer an der Vorverkaufsaktion verwendet wurde.

Der Verkauf von Eintrittskarten ist auf 4 pro Person beschränkt. Nur über zugelassene Vermittler erworbene Karten sind gültig. Der Veranstaltungsort behält sich das Recht vor, den Einlass zu verweigern.

Im Vorverkaufsfenster steht nur eine begrenzte Anzahl von Karten für alle erfolgreichen Teilnehmer an der Vorverkaufswahl zur Verfügung. Die Karten werden in der Reihenfolge ihres Eingangs vergeben. Bitte beachten Sie, dass es keine Garantie dafür gibt, dass ein erfolgreicher Teilnehmer an der Vorverkaufswahl mit einem Code Karten für einen der in Frage kommenden Termine kaufen kann.

Der Weiterverkauf von Eintrittskarten ist nur bis zur Höhe des von Ihnen gezahlten Preises (Nennwert + Buchungsgebühren) gestattet. Bitte verwenden Sie nur die offiziellen Wiederverkaufspartner www.twickets.live und Ticketmaster. Der Verkauf von Tickets über nicht zugelassene Wiederverkaufsplattformen verstößt gegen diese AGB und die Tickets können storniert werden.

Ein Ticket ist eine persönliche, widerrufbare Lizenz und bleibt zu jeder Zeit Eigentum der Veranstalter. Die Eintrittskarten müssen den Veranstaltern auf Verlangen ausgehändigt werden.

Diese Eintrittskarte wird im Namen der Veranstalter an den Verbraucher verkauft. Gewerbetreibenden oder Händlern ist der Kauf von Eintrittskarten für diese Veranstaltung ausdrücklich untersagt. Bei Zuwiderhandlung werden die Eintrittskarten storniert.

Alle Ticketverkaufsdaten werden manuell forensisch untersucht und jede Verwendung von Bots, Mehrfachidentitäten, falschen Identitäten oder anderen betrügerischen Mitteln zum Erwerb von Tickets kann der Federal Trade Commission (FTC) in Nordamerika, Europe Cybercrime in Europa und der National Crime Agency in Großbritannien gemeldet werden.

Unabhängig von der beim Kauf gewählten Zustellungsart behalten sich die Veranstalter das Recht vor, die Karten an der Abendkasse gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises, der auf den Namen der Person ausgestellt ist, die die Karten gebucht hat, abzugeben.