Oasis-Reunion lässt Streams auf Spotify explodieren

Kurz nach dem Auftauchen von – mittlerweile bestätigten – Gerüchten über eine mögliche Reunion von Oasis stürmten die Hörer die Oasis-Diskografie auf Spotify, was zu einem signifikanten Anstieg der Streams führte.

Am Montagmorgen (26. August) stiegen die Streams von Oasis auf Spotify bereits weltweit um mehr als 160 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Oasis-Reunion: „Wir sehen uns vorne, du großer Trottel!“

Die Gerüchte um eine Reunion von Oasis sind nun offiziell bestätigt. Die häufig zerstrittenen Brüder veröffentlichten einen kryptischen Clip, der auf einen Termin für den 27. August 2024 um 8 Uhr hinwies. Diese Veröffentlichung deuteten auf die Bekanntgabe von Konzertdaten hin, während Liam Gallagher auf X weiter Spekulationen anheizte. „Ich mochte das Wort EHEMALS nie“, schrieb er. Als ein Nutzer den Heaton Park in Manchester als „schlechten Veranstaltungsort“ kritisierte, antwortete Liam: „Wir sehen uns vorne, du großer Trottel.“

Oasis hatte sich 2009 aufgelöst. In den Jahren danach verfolgten beide Brüder ihre Solokarrieren. Im April wurde Oasis für die Rock and Roll Hall of Fame nominiert, was möglicherweise zu einer Live-Reunion hätte führen können, falls die Band aufgenommen worden wäre – geehrte Bands liefern dort oft eine Performance ab. Liam auf X: „Scheiß auf die Rock’n’Roll Hall of Fame, die ist voller Blödmänner.“ Er ergänzte, dass sein Bruder wahrscheinlich hingehen würde, während er selbst lieber eine Pediküre und Maniküre genießen würde.

Oasis startet die große Reunion

Im Juni begann Liam Gallagher eine Tour, um das 30-jährige Bestehen ihres Debütalbums „Definitely Maybe“ zu feiern, und eine Neuauflage des Albums erschien Anfang dieses Jahres. Nun scheinen Liam und Noel Gallagher bereit zu sein, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Oasis wird offiziell wieder zusammenkommen.

Nach einem 15-jährigen Streit werden die Bandgründer im Sommer 2025 eine Reunion-Tour im Vereinigten Königreich durchführen. Die Tour umfasst 14 Konzerte, darunter vier im Wembley-Stadion in London und vier im Heaton Park in Manchester. Weitere Auftritte sind in Cardiff, Edinburgh und Dublin geplant. Der Ticketvorverkauf beginnt am 31. August um 9 Uhr lokal über Ticketmaster, GigsAndTours.com und SeeTickets.com.

„Es gab keinen großen erleuchtenden Moment, der die Reunion ausgelöst hat – es war einfach die allmähliche Erkenntnis, dass die Zeit reif ist“, heißt es in der Pressemitteilung. „Doch das Timing muss unbewusste Einflüsse haben. Dieser Donnerstag markiert genau 30 Jahre seit der Veröffentlichung ihres elektrisierenden Debütalbums ‚Definitely Maybe‘, während 2025 auch das ebenso wichtige zweite Album ‚(What’s the Story) Morning Glory?‘ dasselbe Jubiläum feiern wird.“ Die Gallagher-Brüder fügten hinzu: „Die Waffen schweigen. Die Sterne stehen günstig. Die große Wartezeit ist vorbei. Kommt und seht es euch an. Es wird nicht im Fernsehen übertragen.“

Oasis live 2025: Konzerttermine im Überblick: