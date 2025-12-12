Primal Scream: Anzeige nach Konzert mit antisemitischer Symbolik

Primal Scream zeigten im Roundhouse London ein Video mit Davidstern und Hakenkreuz. Der Community Security Trust erstattete Anzeige, die Band verteidigt das Bildmaterial.

Bei einem Auftritt von Primal Scream im Londoner Roundhouse zeigte die Band einen Davidstern, in dessen Mitte ein Hakenkreuz prangte. Die Veranstalter:innen waren darüber entsetzt und entschuldigten sich. Die Gruppe sieht darin eine Kunstaktion, die zur Debatte anregen soll. Gegen die schottische Gruppe liegt nun eine Anzeige vor.

Ursprung der Anzeige

Bei dem fraglichen Konzert handelte es sich um die Show vom 8. Dezember, bei der die Band das 25-jährige Jubiläum ihres sechsten Studioalbums XTRMNTR feierte.

Während die Band den Titel „Swastika Eyes“ in dem Londoner Veranstaltungsort spielte, wurde im Hintergrund ein Video präsentiert, das den Davidstern mit einem Hakenkreuz verschlungen zeigte. Auf den Bildern wurde verschiedenen Politiker:innen das antisemitische Symbol anstelle ihrer Augen eingesetzt – darunter der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump.

Wie „The Guardian“ berichtete, wurden auf der Leinwand auch Bilder der Zerstörung in Gaza gezeigt, zusammen mit den Worten: „Unsere Regierung ist mitschuldig am Völkermord.“

Daraufhin zeigte der Community Security Trust, der britischen Juden Beratung und Sicherheit bietet, Primal Scream bei der Polizei an. Zudem drängte er bei den Veranstaltenden darauf, dass diese eine „dringende Untersuchung“ einleiten.

Zwei unterschiedliche Reaktionen

Ein Sprecher des Veranstaltungsortes hat sich nun entschuldigt und erklärt, man sei „entsetzt darüber, dass während der Show antisemitische Bilder gezeigt wurden“. Er betonte dabei: „Der Inhalt, der ohne unser Wissen verwendet wurde, widerspricht all unseren Werten.“ Weiter hieß es in der Erklärung: „Wir stehen in Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft und setzen uns weiterhin dafür ein, dass unsere Räumlichkeiten Orte sind, an denen sich jeder sicher, respektiert und geschätzt fühlt.“

Institutionen der jüdischen Gemeinde sprachen sich ebenfalls vehement gegen eine Verwendung dieses Symbols aus – das in England im Gegensatz zu Deutschland nicht verboten ist. Ein Sprecher der CST sagte gegenüber „The Mail“, dass „die Verflechtung eines Davidsterns mit einem Hakenkreuz impliziert, dass Juden Nazis sind, und die Gefahr birgt, den Hass auf Juden zu schüren“.

Die Rockband teilte daraufhin einen Beitrag auf Instagram, in dem sie die Bilder offenbar verteidigt. In ihrem Statement bezeichnete die Gruppe das Bildmaterial als „Kunstwerk“. Der Film beziehe sich laut ihnen auf die Historie und soll den Fokus darauf lenken, „wo die Handlungen der aktuellen Weltregierungen in diesem Kontext stehen“. Die Inhalte sollen zur Auseinandersetzung mit dem Thema führen, keinen „Hass“. Am Ende ihrer Erklärung berufen sich die Künstler:innen auf das Recht der freien Meinungsäußerung, die sie in dieser Form ausüben.

Hier das Statement nachlesen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Politische Einstellung der Band

Primal Scream bekunden seit Jahren lautstark ihre Unterstützung für Palästina und würdigten kürzlich Peter Perrett von The Only Ones, nachdem er bei einer Demonstration von Palestine Action in London verhaftet worden war.