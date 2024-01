Prince: „Purple Rain“-Film als Broadway-Musical geplant

Auch das Musical soll mit vielen Songs von Prince arbeiten. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt.

Der Filmklassiker „Purple Rain“ (1984) soll als Broadway-Musical adaptiert werden. Wie das Werk, in dem der Musiker Prince zusätzlich sein Schauspieldebüt gab, soll auch das Musical mit seinen Songs arbeiten.

„The Hollywood Reporter“ zufolge soll der Pulitzer-Preis-prämierte Brandon Jacobs-Jenkins das Buch beisteuern. Basieren wird es direkt auf der Filmvorlage von Albert Magnoli und William Blinn. Die Regie des Musicals übernimmt Lileana Blain-Cruz. Die beiden sind derzeit mit den Stücken „Appropriate“ respektive „The Skin Of Our Teeth“ (deutsch: „Wir sind noch einmal davongekommen“) am Broadway vertreten.

Neue Generation von Prince-Fans mit „Purple Rain“-Musical?

„Purple Rain“ ist der Ursprung vieler zeitloser Prince-Hits. Neben dem Titelsong stammen „Let’s Go Crazy“ und „When Doves Cry“ aus dem Film. Der Soundtrack verkaufte weltweit 25 Millionen Einheiten und gewann einen Oscar als Beste Filmmusik. An den Kinokassen spielte das Werk fast 100 Millionen US-Dollar ein.

Der 2016 verstorbene Prince selbst ist darin als der aufstrebende Rockstar The Kid zu sehen. Dieser hat neben seiner Karriere auch noch Probleme mit seinem Elternhaus.

Über einen Zeitpunkt, zu dem die Musical-Adaption Premiere feiern soll, ist noch nichts bekannt. „Wir können es kaum erwarten, dass eine neue Generation ‚Purple Rain‘ entdeckt und die Fans des Originals seine Kraft neu erleben können“, hieß es von den ebenfalls involvierten Medienunternehmen The NorthStar Group und Primary Wave Music.