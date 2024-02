Pulp: Jarvis Cocker zollt verstorbener Mutter Tribut und dankt Fans

Cocker: „Vielen Dank an alle, die geholfen haben oder gute Dinge über Christine gesagt haben.“

Jarvis Cocker hat in seinem aktuellen Social-Media-Beitrag vom 19. Februar öffentlich gemacht, dass seine Mutter am 01. Januar 2024 verstorben ist. Einen Tag zuvor, am 31. Dezember, hatte der 60-Jährige gemeinsam mit seiner Band Pulp einen Gig zum schottischen Feiertag Hogmanay in Edinburgh gespielt, um das neue Jahr einzuläuten. Bei diesem hatte er seiner Mutter ebenfalls bereits Tribut gezollt, indem er ein Foto von ihr als Bühnenhintergrund zeigte und die Besucher:innen dazu brachte, ihren Namen zu rufen, da er wusste, dass sie nicht mehr lange leben würde. Jetzt spricht er den Fans seinen Dank für die Aktion aus.

Jarvis Cocker ans Publikum: „Ich liebe euch“

„Es ist 49 Tage her, dass meine Mutter gestorben ist. Sie starb einen Tag, nachdem Pulp das Hogmanay-Konzert in Edinburgh gespielt hatten. Ich reiste am Neujahrstag zurück in den Süden und sie verließ diese Erde um 22.15 Uhr an diesem Abend“, begann Jarvis Cocker seinen Instagram-Post. Dazu zeigte er erneut das Bild seines verstorbenen Elternteils, das auch beim Silvester-Auftritt die Stage schmückte, sowie noch ein Selfie-Video mit der Live-Crowd im Hintergrund, die zusammen laut den Namen „Christine“ hervorbringen. Cocker lächelt in dem Clip schließlich in die Kamera und sagt: „Ich liebe euch“.

Der im englischen Sheffield geborene Musiker führte in seinem Posting weiter aus: „Clip#2 zeigt mich, wie ich das Publikum in Edinburgh dazu bringe, ihren Namen zu rufen. Vielen Dank an alle, die mir seither geholfen oder gute Dinge über Christine gesagt haben.“

Instagram-Beitrag von Jarvis Cocker:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Woran Jarvis Cockers Mutter, Christine Connolly, starb und wie alt sie wurde, ist jedoch nicht bekannt.