Pulp sind angeblich wieder zurück im Studio

Fans trafen in London zufällig auf den Pulp-Sänger Jarvis Cocker und erfuhren Unglaubliches.

Jarvis Cocker hat Pulp-Fans überraschend verraten, dass sich die Band wieder im Studio befindet, um neue Songs aufzunehmen. Diese gute Nachricht und das dazugehörige Beweisfoto vom Sänger teilte anschließend Stella Creasy, Abgeordnete der Labour Partei und der Coop Partei im Londoner Stadtteil Walthamstow, auf ihren Social-Media-Kanälen.

Das Foto, das Creasy der „Walthamstow Residents News“ entnommen hat, zeigt Cocker mit einem Fischerhut und einer orangefarbenen Tragetasche von Rough Trade. Der Sänger beugt sich vor und winkt in die Richtung der Kamera. Diejenigen, die das Foto gemacht haben, behaupteten, dass Cocker beim Aufeinandertreffen verriet, dass die Band „zurück im Studio“ sei: „Seht mal, wer gestern im ‚Stow‘ war… er sagte, dass sie wieder im Studio sind“.

In der dazugehörigen Bildunterschrift erklärte die Abgeordnete: „Walthamstow ist wieder dabei – ja, wir haben einen echten Moment eingefangen, nicht wahr, …. Wenn Sie einen Guide brauchen, ist @jarvisbransoncocker verfügbar …🤓.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Live-Premiere von „A Sunset“

Nur einige Trage vor dem Foto traten Pulp auf dem Flow Festival in Helsinki auf. Ihre Setlist beendete die Band mit ihrem bisher unveröffentlichten Song „A Sunset“, der bislang nur drei Mal gespielt worden ist, allerdings nicht mit Band. Erst durften sich die anwesenden Fans über Klassiker wie „Do You Remember the First Time?“ und „Common People“ freuen, bevor Jarvis Cocker „A Sunset“ anstimmte und somit für ein Live-Pulp-Debüt sorgte. Passend zum Track ließen Pulp im Hintergrund die Sonne untergehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuvor brachte Jarvis Cocker „A Sunset“ 2022 zum ersten Mal im The Leadmill, in seiner Heimat Sheffield, vors Publikum, als er mit dem Track Richard Hawley live unterstützte (der übrigens der Co-Autor des Songs ist). Und Anfang 2023 spielte Cocker den Track außerdem auf der Green Events & Innovations Conference in London allein.

Auch wenn „A Sunset“ bereits vor zwei Jahren live von Jarvis Cocker aufgeführt wurde, halten Pulp als Band den Song noch immer unter Verschluss. Anfang 2024 deutete Cocker gegenüber „NME“ allerdings an, dass es das Stück eventuell von den Live-Bühnen auf Streamingplattformen schaffen könnte: „Viele Leute haben gesagt, dass sie davon sehr berührt sind.“ Ein konkretes Veröffentlichungsdatum verriet er jedoch nicht.