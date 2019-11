Das wird Dich auch interessieren





Datum

Am Freitag, den 29.11.2019 und am Samstag, 30. November 2019, holt PULS, das junge Angebot des Bayerischen Rundfunks, eine Auswahl der „derzeit angesagtesten Musik-Acts“ in das E-Werk in Erlangen sowie in die legendären Orchesterstudios des Münchner Funkhauses zum PULS Festival 2019.

Veranstaltungsort

Am 29.11.2019 findet das PULS Festival im E-Werk im mittelfränkischen Erlangen statt und am 30.11.2019 im Funkhaus des Bayrischen Rundfunks in der Landeshauptstadt München.

Adresse:

29.11.2019

E-Werk Kulturzentrum

Fuchsenwiese 1

91054 Erlangen

30.11.2019

Funkhaus

Rundfunkplatz 1

80335 München

Preise & Tickets

Das PULS Festival in München ist leider schon restlos ausverkauft. Für das PULS Festival in Erlangen gibt es allerdings hier noch Karten.

Line-up des PULS Festival 2019

Das Line-up in beiden Städten in diesem Jahr komplett deckungsgleich. Hier alle bestätigten Acts:

Alice Phoebe Lou

Angela Aux

Bombay Bicycle Club

Electric Guest

Endlich Rudern

International Music

Lisa Morgenstern und das Münchner Rundfunkorchester

MAJAN

Umme Block

Pauls Jets

Roberto Bianco & Die Abbrunzati Boys

SEDA

Yellow Days

Timetable

Der Timetable ist noch nicht bekannt – kurz vor dem Festival ist dahingehend mit einem Update zu rechnen.

Anfahrt

Erlangen:

München:

Wettervorhersage

Für das Wochenende des 29. & 30. November ist graues, winterlich kaltes Wetter angesagt – das tut dem Festival jedoch keinen Abbruch. Das PULS Festival findet an beiden Tagen ausschließlich Indoor statt.