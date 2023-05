Queens of the Stone Age bieten neue Hörprobe an: „The World is Gonna End“

Nach dem 2017er Album ein neues Lebenszeichen: Queens of the Stone Age wecken Hoffnung auf neue Musik.

Queens of the Stone Age haben auf Twitter einen Teaser gepostet, der Teil einer neuen Single sein könnte. Zuvor kündigten sie an, dass das ihre „besondere Woche“ sei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihr Tweet mit dem Musikvideo-Trailer wurde mit dem Satz „The World is Gonna End“ („Die Welt wird untergehen“) betitelt, potenziell also der Name ihres neuen Tracks. Der Zehn-Sekunden-Clip zeigt eine Frau mit langen roten Fingernägeln, die neben einer brennenden Weltkugel auf ein Tamburin schlägt, während sie den Liedtext mitsingt: „I don’t care what the people know / The world’s gonna end in a month or so.“

Diese Überraschung findet man aber nicht nur im Netz. An der Seite eines Gebäudes am Londoner Broadway Market wurde ein ebenso kryptisches Plakat gefestigt. Darauf ist „Long live the Queens“ zu lesen mit dem „S“ im Graffiti-Stil. Auf dem Plakat war auch derselbe Kranz zu entdecken, wie am Ende des Video-Trailers.

Diese Spuren hinterlassen QOTSA kurz vor dem Start ihrer Tour im amerikanischen Ohio am 26. Mai 2023. Nach Deutschland geht es auch, mit zwei Auftritten, am 16. Juni und 18. Juni beim Hurricane Festival und Southside Festival.

Als bisher letztes QOTSA-Album erschien 2017 VILLAINS.