Josh Homme trat mit QOTSA am 9. November in der Max-Schmeling-Halle auf. Hier die Fotos des Abends.

Fotos: Fotos: So sah es bei Queens of the Stone Age live in Berlin aus Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta Queens of the Stone Age Copyright: Désirée Pezzetta

Am Donnerstagabend spielten Queens of the Stone Age live in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Fotografin Désirée Pezzetta war vor Ort und hat für uns jede Menge Fotos gemacht. Here we go!