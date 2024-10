R. Kellys Tochter macht Missbrauchsvorwurf gegen ihren Vater öffentlich

Buku Abi bringt schwere Anschuldigungen gegen ihren Vater vor. R. Kelly streitet alles ab.

Die Tochter von R. Kelly, Buku Abi, hat schwere Vorwürfe gegen ihren Vater öffentlich gemacht: Er habe auch sie sexuell misshandelt.

Derzeit muss R. Kelly bereits eine 30-jährige Haftstrafe wegen Kindesmissbrauchs absitzen. Im zweiteiligen Dokumentarfilm „Karma: A Daughter’s Journey“ behauptet Buku Abi nun, sie sei noch vor ihrem zehnten Lebensjahr Opfer des R’n’B-Sängers geworden. Gestützt wird ihr Vorwurf durch ihre Mutter Andrea Kelly, die in der Doku ebenfalls zu Wort kommt.

„Ich hatte zu viel Angst, es meiner Mutter zu sagen“

„Lange Zeit wollte ich nicht einmal glauben, dass das passiert ist“, so Buku Abi, die als Joanne Kelly zur Welt kam. In der neuen Doku bricht sie jetzt erstmals ihr Schweigen. „Ich hatte zu viel Angst, es jemandem zu sagen. Ich hatte zu viel Angst, es meiner Mutter zu sagen“, erzählt die heute 26-Jährige. Sie sei acht oder neun Jahre alt gewesen, als ihr Vater sie ihm Schlaf intim angefasst habe, behauptet sie in der ersten Episode der „TVEI Network“-Produktion. Aus Angst habe sie so getan, als würde sie weiterschlafen. „Ich fühle mich wirklich so, als hätte eine Millisekunde mein ganzes Leben verändert“, so Abi.

Ihrer Mutter Andrea Kelly habe sie sich zwei Jahre nach der Tat anvertraut. Laut „TMZ“ habe die Mutter damals versucht, die Misshandlung ihrer Tochter bei der Polizei anzuzeigen. Der Versuch blieb jedoch erfolglos – die Tat sei zu diesem Zeitpunkt bereits verjährt gewesen.

R. Kellys Anwältin sagte gegenüber „TMZ“, der Sänger streite diese Anschuldigungen vehement ab. Seine Ex-Frau habe dieselbe Behauptung schon vor Jahren aufgestellt. Untersuchungen des Illinois Department of Children & Family Services seien aber ebenfalls ohne Ergebnis geblieben. In Bezug auf die neue Doku kritisierte sie außerdem, die Macher von „Karma: A Daughter’s Journey“ seien im Vorfeld nicht auf R. Kelly zugegangen, um seine Sicht auf die Missbrauchsvorwürfe seiner Tochter zu erfahren. Derzeit geht der verurteile Sexualstraftäter auch gegen seine langjährige Haftstrafe vor.