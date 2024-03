R. Kelly wehrt sich gegen 30-jährige Haftstrafe

Der Sänger sitzt wegen sexuellen Missbrauchs im Gefängnis. Wird die Haftstrafe nun verringert?

Im Juni 2023 wurde R. Kelly unter anderem wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger, Bestechung und Kidnapping zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt. Jetzt geht der inhaftierte R’n’B-Sänger gegen dieses Urteil in Berufung.

Anwältin argumentiert: Der Prozess war nicht fair

Der in den 1990er-Jahren mit Songs wie „I Believe I Can Fly“ bekannt gewordene Sänger sitzt bereits seit seiner Verurteilung 2019 im Gefängnis. Doch legte die Anwältin des 57-Jährigen beim New Yorker Gericht Berufung ein. Ihr Statement: Der Sänger habe keinen fairen Prozess bekommen. Sie behauptet, dass bei der Verurteilung ein Gesetz zum Einsatz kam, das R. Kelly als Teil einer kriminellen Organisation betrachtet hätte, wie es in einer sogenannten RICO-Klage definiert sei. Diese Annahme sei jedoch fehlerhaft, da nach Auslegungen des Gerichts sogar eine Studentenverbindung als eine solche Organisation betrachtet werden könnte. Des Weiteren heißt es, die Staatsanwaltschaft habe zu wenige Beweise für den Schuldspruch des Musikers gehabt.

Das Gericht hat bisher noch nicht auf die Berufung reagiert.

R. Kelly bekommt zu 30-jähriger Haftstrafe zusätzliche 20 Jahre

Nach seiner Verurteilung im September 2022 forderte die Staatsanwaltschaft in Chicago zusätzliche 25 Jahre Haft für R. Kelly. Die Begründung: Kelly sei ein Serien-Sexualstraftäter, der keine Reue für sein „sadistisches“ Verhalten zeigen würde.

Die Verteidiger plädierten auf lediglich zehn Jahre Haftverlängerung. R. Kelly würde ihrer Ansicht nach aufgrund seines fortgeschrittenen Alters „wahrscheinlich ohnehin im Gefängnis sterben“. Mit einem verminderten Urteil hätte er dagegen laut Verteidigung eine Möglichkeit, im hohen Alter freizukommen, ohne eine Gefahr darzustellen. Aus den geforderten 25 Jahren wurden letztlich 20 – und diese gingen durch.

Allerdings bedeutet das nicht, dass der Sänger nun insgesamt 50 Jahre im Gefängnis sitzt. Er darf die zusätzlichen 20 Jahre zeitgleich mit den ursprünglichen 30 Jahren absitzen. Das bedeutet, dass R. Kelly mit Mitte 80 aus dem Gefängnis entlassen werden sollte.