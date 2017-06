Racheporno: „O.C, California“-Star Mischa Barton siegt vor Gericht

Wenn intime Fotos und Videos von Prominenten oder Privatpersonen von Dieben erbeutet und verbreitet werden, zeigt sich das Internet regelmäßig von seiner schlechtesten Seite. Zuletzt wurden intime Fotos von Lena Meyer-Landrut, Amanda Seyfried und Emma Watson in diversen Foren verbreitet, der Hacker, der vor zwei Jahren Bilder von Jennifer Lawrence gestohlen hat, wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Das nächste Opfer eines solchen Datenmissbrauchs sollte Mischa Barton werden.

Ihr Ex-Freund Jon Zacharias hatte ein privat gefilmtes Video, das ihn und die „O.C, California“-Darstellerin beim Sex zeigt, zum Kauf angeboten. Der höchstbietende Porno-Vertrieb sollte die Dateien erhalten und dann weiter zu Geld machen. Barton zog vor Gericht und konnte nun einen Erfolg feiern. „Erfolg vor Gericht“, schreib Bartons Anwältin Lisa Bloom auf Twitter:

COURT VICTORY today with Mischa Barton. Distribution of the explicit images banned, ex stays 100 yards away forever. pic.twitter.com/cr0cWtveYg

— Lisa Bloom (@LisaBloom) 5. Juni 2017