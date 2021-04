Radiohead: Bisher unveröffentlichte Musikvideos von Thom Yorke und der Band

Foto: Youtube/Radiohead, Screenshot: Thom Yorke - From the Basement/Youtube/Radiohead. All rights reserved.

Thom Yorke in Thom Yorke in der "From the Basement"-Session.

Nigel Godrich, der langjährige Produzent von Radiohead, hat Material der „From The Basement“-Session aus 2008 ausgegraben. Darin sieht man Thom Yorke anfangs allein in einem Raum Klavier spielen und singen. Das Video wurde am 14. April auf Radioheads offiziellem YouTube-Kanal veröffentlicht.

Thom Yorke: „From The Basement“

Yorkes Performance beinhaltet frühe Versionen des IN RANBOWS-Songs „Videotape“ (2007) sowie die DISK 2-Stücke „Down Is the New Up“ und „Last Flowers“. Der Musiker spielte auch „Analyse“ von seinem Debüt-Soloalbum THE ERASER (2006).

Radiohead: Mehr Material aus dem Archiv

Um ihre Fans während der Coronavirus-Zeit zu unterhalten, kramte die Band schon im vergangenen Jahr in den Archiven und publizierte verschiedene Konzerte, die sie wöchentlich veröffentlichten, „bis entweder die Einschränkungen, die sich aus der aktuellen Situation ergeben, gelockert werden oder uns die Shows ausgehen.“

Bassist Colin Greenwood schreibt: „Wir haben in der Radiohead Public Library gestöbert und ein paar weitere Konzerte aus einem Leben gefunden, in das wir uns alle zurücksehnen. Dank der Wissenschaft und den Impfstoffen sind wir dem einen Schritt näher gekommen.“

Support für die Crew während der Pandemie

Radiohead haben vor Kurzem außerdem eine neue T-Shirt-Serie vorgestellt, deren Erlös den von #WeMakeEvents unterstützten Bühnen- und Crew-Organisationen zugutekommt:

To recognise the hard work of crew everywhere who make live shows happen, we have re-made some @stanleydonwood designed crew T-shirts, proceeds of which will go to various crew support charities – buy here: https://t.co/z1I3BgLVpS pic.twitter.com/GIPcfGzlnZ — Radiohead (@radiohead) April 6, 2021

Ed O’Brien gegen die Klimakrise

Gitarrist Ed O’Brien erschien erst kürzlich, am 13. April, in einem neuen Podcast, der den Kampf der Musik gegen die Klimakrise beleuchtet: „Sounds Like A Plan“, moderiert von Musikjournalist Greg Cochrane und Savages-Schlagzeuger Fay Milton.