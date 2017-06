Radiohead spielen „I Promise“ das erste Mal seit 21 Jahren wieder live

Gute Zeiten für Fans der frühen Radiohead: Anlässlich des 2o. Geburtstags ihres Klassikers OK COMPUTER bringen sie am 23. Juni eine Jubiläumsedition namens OK COMPUTER NOTOK 1997-2017 heraus. Neben den originalen Songs von damals sind auch Lieder darauf, die bis zuletzt nie offiziell aufgenommen und veröffentlicht wurden – unter anderem deshalb, weil Radiohead Angst hatten, „zu erfolgreich“ zu werden, wie Radioheads Phil Selway neulich über „Lift“ sagte.

Auch ein weiterer neuer alter Song hätte damals das Zeug zu einem Hit gehabt und wurde erst jetzt, 20 Jahre später, der Öffentlichkeit vorgestellt. „I Promise“ ist seit Anfang Juni im Stream zu hören, ein neues Video zum Song folgte auch:

Nun habe Radiohead „I Promise“ auch wieder in ihre Setlist aufgenommen. Während ihres Konzert in Oslo spielten sie den alten, neu aufgenommenen Song im ersten Zugabenteil und damit erstmals seit 21 Jahren wieder live:

Hört und seht hier zum Vergleich eine Liveversion aus dem Jahr 1996:

Radioheads aktuelles Album A MOON SHAPED POOL erschien im Mai 2016.