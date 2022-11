Rage Against The Machine: Bassist Tim Commerford gründet neue Band 7D7D

Tim Commerford, der Bassist von Rage Against The Machine, hat zusammen mit Mathias Wakrat und Jonny Polonsky die Band 7D7D gegründet und einen ersten Song veröffentlicht. Am 25. November erschien „Capitalism“, der thematisch ganz offensichtlich in eine ähnliche Richtung geht wie die Songs von RATM. Am 26. November folgte ein Instagram-Beitrag mit den Worten „Wir sind angekommen.“

Die Band besteht aus Commerford am Bass, Wakrat am Schlagzeug und Polonsky an der Gitarre. Dazu entschieden haben sich die drei aufgrund ihrer gemeinsamen Vergangenheit. So haben Commerford und Wakrat gemeinsam in der Band Wakrat gespielt und ein gleichnamiges Album veröffentlicht, das bis dato das einzige der Band ist. Jonny Polonsky arbeitete unter anderem mit Puscifer zusammen, bei deren Album V IS FOR VAGINA auch Commerford beteiligt war. Polonsky arbeitete zudem mehrfach mit Tom Morello von RATM zusammen.

Commerford wäre 2023 eigentlich mit RATM auf Tour, die jedoch abgesagt werden musste, weil sich Sänger Zack de la Rocha am 11. Juli 2022 bei einem Auftritt in Chicago die Achillessehne gerissen hat. „Ich habe einen schweren Riss in der linken Achillessehne, und nur 8 % meiner Sehne sind noch intakt. Und selbst dieser Teil war stark beeinträchtigt“, schrieb er in der Absagenachricht der Tour.