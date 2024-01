Bestätigt Tom Morello hier die Trennung von Rage Against The Machine?

Morellos Rede zur Aufnahme in die „Rock And Roll Hall Of Fame“ lässt Schlüsse zum Ende von RATM zu.

Es scheint so, als hätte Tom Morello das Ende von Rage Against The Machine bestätigt. Zumindest lässt sich ein neuer Post des Gitarristen in den sozialen Medien so interpretieren. Nachdem die Band bereits Anfang Januar verkündete, keine weiteren Konzerte zur Feier ihrer Reunion 2019 mehr zu spielen, teilte Morello ein Video seiner Rede bei der Aufnahme von Rage Against The Machine in die „Rock And Roll Hall Of Fame“ im November 2023. In dieser ging er darauf ein, als einziges Bandmitglied an der Veranstaltung teilzunehmen.

Tom Morello: „Wartet nicht auf uns“

„Ich bin dankbar für die musikalische Chemie, die ich das Glück hatte, mit Brad Wilk, Tim Commerford und Zack de la Rocha teilen zu dürfen. Wie die meisten Bands haben wir verschiedene Perspektiven, was die meisten Dinge angeht, darunter die Aufnahme in die Rock Hall“, sind die ersten Sätze, die der Musiker in dem Video nach seiner Vorstellung sagt. Er selbst sehe die Ehrung als Möglichkeit, mit Fans zu feiern, dem „fünften Mitglied von Rage Against The Machine“.

Danach legt er den Fokus auf den Protest, das Verändern der Welt. Er fordert Menschen auf, selbst etwas zu ändern. Dabei betont er: „Wartet nicht auf uns. Rage [Against The Machine] sind nicht hier, aber ihr seid es. Was wir uns zur Aufgabe gemacht haben, ist noch nicht beendet, aber ihr seid diejenigen, die der Beweis dafür sein müssen.“ Noch ein weiterer Satz lässt darauf schließen, dass die Gruppe nicht mehr auftreten wird: „Wenn ihr enttäuscht seid, nie Rage Against The Machine gesehen zu haben, gründet eure eigene Band.“

Zur turbulenten Vergangenheit von Rage Against The Machine

Obwohl Morello den Clip nicht weiter kommentierte, passt der Post zu den Aussagen, die Schlagzeuger Brad Wilk Anfang Januar 2024 traf, die offenbar das Band-Ende ankündigten. Diesen zufolge würden Rage Against The Machine nicht mehr zusammen touren oder auftreten.

Für die Gruppe ist es bereits die dritte Auflösung. 1991 gegründet, trennte sich das Quartett erstmals im Jahr 2000 – in diesem Jahr erschien außerdem das nach wie vor aktuellste Album RENEGADES. Danach waren sie nochmal von 2007 bis 2011 aktiv. Zwischen 2016 und 2019 traten Morello, Wilk und Commerford außerdem zusammen mit DJ Lord und Chuck D von Public Enemy und B-Real von Cypress Hill als Prophets Of Rage auf. Diese Supergroup löste sich zugunsten der Wiederzusammenfindung von Rage Against The Machine auf. Deren geplante große Reunion-Tour wurde allerdings durch die Pandemie gebremst. Außerdem zog sich Sänger Zack de la Rocha im Sommer 2022 eine Verletzung an der Achillessehne zu, woraufhin die Band verbliebene Termine absagte.