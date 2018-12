Dieser „Game Of Thrones“-Charakter bringt bald sein zweites Album heraus

Dank „Game Of Thrones“ wurde er weltbekannt: In der HBO-Fantasy-Serie spielt Jacob Anderson aus Bristol seit der dritten Staffel den Charakter „Grey Worm“. Was bisher vermutlich kaum einer der Zuschauer wusste: Anderson ist auch Musiker, sogar ein ziemlich vielversprechender. Unter dem Pseudonym Raleigh Ritchie brachte der 28-jährige Brite vor zweieinhalb Jahren sein Debütalbum heraus, dessen Titel ein wenig wie eine Ansage an seinen eigenen „Game Of Thrones“-Charakter anmutete: YOU’RE A MAN NOW, BOY erschien am 26. Februar 2016 bei Sony Music.

Grauer Wurm, wie er in der deutschen Übersetzung heißt, ist der Anführer der Söldnertruppe „The Unsullied Names“, einem sehr großen Haufen von Eunuchen, die wegen ihrer Kastration außer Kampf und Gehorsam nichts im Sinn haben. Gemeinsam folgen sie der Drachenkönigin Daenerys Targaryen. Im Laufe der vierten Staffel bahnt sich jedoch an, dass Grey Worm Gefühle für Daenerys‘ Assistentin Missandei hegt – und sollten die nicht rein platonisch sein, dürfte das natürlich überraschen. Sind die Söldner am Ende doch menschlicher und deshalb angreifbarer als gedacht? Wer die Staffeln 5, 6 und 7 bereits gesehen hat, weiß eventuell mehr.

Zur Musik ist Anderson nicht erst durch die Schauspielerei gekommen: Seit 2013 veröffentlichte er drei EPs, und die hatten wie auch sein Debütalbum mit Fantasy, Soundtracks oder Mittelalterschlachten nichts gemein: YOU’RE A MAN NOW, BOY mäanderte ziemlich kontemporär irgendwo zwischen R’n’B, Soul, Pop und HipHop, Anderson selbst nennt unter anderem Erykah Badu, Maxwell, Maccabees und Morrissey als seine persönlichen Helden.

Seht hier Raleigh Ritchies neues Video zu „Time In A Tree“

Nun hat Anderson aka Raleigh Ritchie einen neuen Track veröffentlicht. „Time In A Tree“ ist der erste Vorbote seines zweiten Albums, über das es noch keine weiteren Details gibt. Das neue, in Eigenregie gedrehte Video zum Song erklärt Anderson wie folgt: „The lift in the video represents the different landmarks of your life, maybe even your whole life. Sometimes you might want nothing more than to be a 7-year-old again—or maybe you’re afraid to grow up; it all just seemed so simple back then. But what if you could take the best bits from those ages, use it to build on the person you’re scared of becoming, and become the person that you want to be?“

Die achte und finale Staffel „Game Of Thrones“ wird aktuell noch gedreht und soll im Frühjahr 2019 erscheinen.