„Game of Thrones“: Millionen-Versteigerung einer Eiserner-Thron-Replik

Die Versteigerung des Eisernen Throns zog massenhaft Fans an.

Nun endet wohl die Ära des Eisernen Throns, auf dem bisher nur Könige sitzen durften. Denn eine Nachbildung des Königsstuhls aus der Serie „Game of Thrones“ wurde versteigert. Mit der Auktion konnten ganze 1,49 Millionen US-Dollar erreicht werden.

Ein sechsminütiger Kampf um den Eisernen Thron

Bei einer „Game of Thrones“-Versteigerung am 12. Oktober wurde die Plastiknachbildung des Eisernen Throns verkauft. Der Kampf um den Thron, der auch in der Serie einen großen Streitgegenstand darstellt, belief sich wohl auf sechs Minuten. Die Veranstaltung, geplant von Heritage Auctions, gab dabei nicht nur dieses Requisit her. Auch Kostüme, Waffen, Dekorationen und andere Gegenstände aus der HBO-Serie fanden ihren Weg nach draußen.

Laut „CBS“ erschienen Massen von Fans, die die Artikel aus der Hit-Show bei der Veranstaltung in Dallas ersteigern wollten. Gebote für über 900 Objekte wurden vom 10. bis 12. Oktober abgegeben und letztlich konnten dabei über 21 Millionen US-Dollar eingenommen werden. An die 4.500 Bieter:innen sollen am Event teilgenommen haben.

Wer schon alles Platz auf dem Thron nahm:

Der Wanderthron

Übrigens handelt es sich bei der Plastiknachbildung nicht direkt um den berühmten Thron aus Tausend Schwertern. Die offizielle Website des Auktionshauses bezeichnete die Replik auch als „Wanderthron“. So sei er „ausschließlich für Werbeveranstaltungen und Tourneen, wie die Comic-Con, Hollywood-Premieren und die „Game of Thrones Touring Exhibition“ hergestellt worden.

Auch wenn der Eiserne Thron der definitiv teuerste Gegenstand auf dieser Veranstaltung war, erzielten auch über 30 andere Objekte sechsstellige Zahlungssummen. Jon Snows Schwert erreichte wohl 400.000 US-Dollar. Sein Nachtwachen-Umhang 337.500 US-Dollar.