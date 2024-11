„Game of Thrones“: Sequel über Jon Snow doch noch möglich?

„Vielleicht versuchen wir es noch einmal“, so die vagen Andeutungen zur Fortführung von Kit Haringtons Serie.

Berichten zufolge soll die „Game of Thrones“-Fortsetzung um Jon Snow offiziell nicht mehr in Entwicklung sein. Wie nun jedoch der HBO-Chef Casey Bloys in einer Pressevorschau bestätigte, muss das nicht heißen, dass es niemals zu einer Sequel-Serie kommen wird. Aber was heißt das nun?

Idee noch nicht komplett verworfen?

Während eines Presse-Preview-Events für HBO und Max sagte Bloys dazu wohl: „Vielleicht versuchen wir es noch einmal.“ Auf weitere Informationen zum Spin-off und wie dieses möglich gemacht werden könnte, ging er laut „Deadline“ allerdings nicht ein.

Im Interview mit „Screen Rant“ im April äußerte sich hierzu bereits auch Kit Harington, der den Jon Snow spielt. Der 37-Jährige meinte schon damals: „Im Moment ist es vom Tisch, weil wir alle nicht die richtige Geschichte finden konnten, die uns alle genug begeistert. Also haben wir beschlossen, es vorerst beiseite zu legen. Vielleicht kommen wir irgendwann in der Zukunft darauf zurück, aber im Moment nicht. Es liegt fest auf Eis.“

Ebenso sagte der Mime, dass er zuvor nicht über das Projekt gesprochen habe, da es sich bereits in Entwicklung befand. Jedoch wollte er mit seinen Worten keine falschen Hoffnungen machen. „Denn bei der Entwicklung betrachtet man jeden Winkel und sieht, ob es sich lohnt.“

Die Projekte rund um „Game of Thrones“

Es waren schon mehrere Projekte um die „Game of Thrones“-Welt im Gespräch. Erschienen ist bislang jedoch nur die Spin-off-Serie „House Of The Dragon“ mit zwei Staffeln; eine dritte Staffel soll wohl noch folgen. Doch auch auf „Knight Of The Seven Kingdoms“, eine Art Prequel, dürfe man sich laut HBO zum Ende von 2025 freuen. Die Dreharbeiten dazu laufen anscheinend schon.

Wie bereits Anfang November bekannt wurde, soll Warner Bros. Insidern zufolge schon an einem „Game of Thrones“-Film arbeiten. Jedoch befinde sich dieser noch in einer „sehr frühen Entwicklungsphase“.