Rammstein: Das neue Album ist „fast fertig“

Das siebte und vielleicht letzte Album der Berliner Band Rammstein ist „fast fertig“. Dieses Status teilt die Band jedenfalls aktuell auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen mit. Am Montag postete die Band Fotos, die ein Orchester bei Aufnahmen zeigen. Man sei aktuell in Minsk und nehme dort ebenfalls mit einem Chor auf.

𝘎𝘦𝘪𝘨𝘦𝘯 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘵 𝘎𝘦𝘬𝘳𝘦𝘪𝘴𝘤𝘩, 𝘏𝘢𝘳𝘧𝘦𝘯 𝘴𝘤𝘩𝘯𝘦𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘴𝘪𝘤𝘩 𝘪𝘯𝘴 𝘍𝘭𝘦𝘪𝘴𝘤𝘩. Fast fertig! Aufnahmen von Orchester und Chor in Minsk für das siebte Studioalbum! Gepostet von Rammstein am Montag, 17. September 2018

„Geigen brennen mit Gekreisch, Harfen schneiden sich ins Fleisch“, erklärt die Band. Gut zu wissen, ein Release-Datum wäre aber auch langsam nett (das Zitat stammt übrigens aus dem Song „Adios“, welcher auf dem 2001 veröffentlichten Album MUTTER erschien“. Immerhin warten die Hörer seit 2009 auf einen Nachfolger zu LIEBE IST FÜR ALLE DA, das bisher letzte Album der Band. Den Hype um den nächsten Release hatte vor einigen Wochen die Ankündigung von zwei ganz besondern Konzerten geschürt. An Silvester 2018 und dem 2. Januar 2019 werden Rammstein an einem Strand in Mexiko auftreten. Der Veranstalter des Konzerts hatte sich dazu verplappert und das Konzert bereits mit neuen Songs beworben – laut einem nur für kurze Zeit auf der Ticket-Seite zu lesenden Text solle das Rammstein-Album noch vor Ende des Jahres erscheinen.

„Das ist ein Gefühl – ich kann falsch liegen, aber momentan fühlt es sich an, als sei es der letzte Schuss, den wir haben und auch deshalb will ich 200 Prozent geben, damit es so gut wie möglich wird“, sagte Gitarrist Richard Kruspe in einem Interview mit Resurrection Fest. Auch aufgrund dieser Vorgeschichte kokettiert Kruspe offen damit, dass es sich beim Nachfolger des 2009 erschienenen LIEBE IST FÜR ALLE DA womöglich um das finale Album Rammsteins handeln könnte – auch wenn die Band im September 2017 ein Statement veröffentlichte, in der sie den Gerüchten einer baldigen Auflösung widersprach.

Um die Wartezeit bis zum neuen Album zu verkürzen, veröffentlichten Rammstein Anfang 2017 einen Konzertfilm, der für kurze Zeit sogar im Kino lief. Diverse Konzerte aus Paris wurden zu einem Konzert zusammengeschnitten, Regisseur Jonas Åkerlund ergänzte die Szenen noch mit einigen Effekten. Für 2019 hat Till Lindemann übrigens auch ein Solo-Album angedeutet. Rammstein fährt die Maschine also langsam wieder voll hoch.