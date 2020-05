Rammstein: Die Tour-Termine für 2021 stehen fest – alle Infos gibt es hier

Das wird Dich auch interessieren





Wenn schon aktuell keine Konzerte aufgrund von Corona möglich sind, dann kann man sich wenigstens jetzt schon auf das nächste Jahr freuen. Denn ziemlich viele Tourneen wurden auf 2021 verschoben. So auch die von Rammstein. Doch jetzt ist klar: Alle Dates können nachgeholt werden. Die Europa-Tour von Till Lindemann und Co. soll nun im am 22. Mai 2021 in Leipzig starten.

Rammstein live 2021 – Alle Deutschlandtermine im Überblick:

22.05.2021 Leipzig – Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 29.05.2020)

23.05.2021 Leipzig – Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 30.05.2020)

31.05.2021 Stuttgart – Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 02.06.2020)

01.06.2021 Stuttgart – Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 03.06.2020)

05.06.2021 Berlin – Olympiastadion (verlegt vom 04.07.2020)

06.06.2021 Berlin – Olympiastadion (verlegt vom 05.07.2020)

26.06.2021 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 27.06.2020)

27.06.2021 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 28.06.2020)

30.06.2021 Hamburg – Volksparkstadion (verlegt vom 01.07.2020)

01.07.2021 Hamburg – Volksparkstadion (verlegt vom 02.07.2020)

Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die meisten Shows sind schon ausverkauft. Nur für wenige Gigs gibt es noch Karten. So zum Beispiel für Belast am 12. Juni 2021 oder auch das Konzert in Chicago am 3. September.

Rammstein haben im Mai 2019 ihr aktuelles Album RAMMSTEIN veröffentlicht und gingen bereits im Sommer 2019 auf Tour.

Im Herbst soll Till Lindemann außerdem vom 28. Oktober bis 15. November im Admiralspalast in Berlin in „The Greatest Comedian Freakshow“ auftreten. Erfahrt hier mehr darüber.