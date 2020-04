Rammstein haben sich erstmals zu der geplanten Tournee ab Mai 2020 geäußert

Das wird Dich auch interessieren





Rammsteins Tournee naht und noch immer gibt es keine Bestätigung oder Absage von Seiten der Band – dabei dürfte der erste Termin am 25. Mai in Österreich nach Regierungsanweisung aufgrund der Coronakrise eigentlich gar nicht stattfinden. Nun haben sich Rammstein erstmals auf ihrer Website zur Tour geäußert, mit der Bitte an ihre Fans, sich noch eine Weile zu gedulden.

So heißt es auf ihrer Homepage: „Wir beobachten die Situation in den einzelnen Ländern sehr genau und sind in engem Austausch mit den örtlichen Partnern der Band. Sobald es verbindliche Informationen gibt, werden diese an jeden, der ein Ticket für die kommenden Shows besitzt, weitergegeben. Bis dahin bitten wir um noch ein wenig Geduld und Verständnis.“ Zusammengefasst: Es gibt noch keine Neuigkeiten. Interessanterweise hat die Gruppe um Till Lindemann ihr Statement bisher nur auf ihrer Website veröffentlicht – nicht jedoch auf ihren Social-Media-Kanälen. Der letzte Beitrag auf ihrer Facebook-Page bezieht sich noch auf Lindemanns Krankenhausaufenthalt im März.

Laut des ursprünglichen Tourneeplans sollten Rammstein am 25. Mai 2020 ihr Auftaktkonzert in Klagenfurt in Österreich spielen. Dies dürfte nach den offiziellen Regierungsanweisungen aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht eingehalten werden. Es bleibt somit weiterhin spannend, wann und ob die Tour planmäßig umgesetzt werden kann. Hier findet Ihr alle angekündigten Europatermine:

25. Mai Wörthersee Stadion Klagenfurt AT

29. Mai Red Bull Arena Leipzig DE

30. Mai Red Bull Arena Leipzig DE

02. Juni Mercedes-Benz Arena Stuttgart DE

03. Juni Mercedes-Benz Arena Stuttgart DE

06. Juni Stadion Letzigrund Zürich CH

07. Juni Stadion Letzigrund Zürich CH

10. Juni Event Site Ostend Ostend BE

14. Juni Principality Stadium Cardiff UK

17. Juni Boucher Road Playing Field Belfast UK

20. Juni Ricoh Stadium Coventry UK

24. Juni Goffertpark Nijmegen NL

27. Juni Merkur Spiel-Arena Düsseldorf DE

28. Juni Merkur Spiel-Arena Düsseldorf DE

01. Juli Volksparkstadion Hamburg DE

02. Juli Volksparkstadion Hamburg DE

04. Juli Olympiastadion Berlin DE

05. Juli Olympiastadion Berlin DE

09. Juli Groupama Stadium Décines FR

10. Juli Groupama Stadium Décines FR

13. Juli Stadio Olimpico Grande Torino Turin IT

17. Juli PGE Narodowy Warschau PL

21. Juli Song Festival Grounds Tallinn EST

26. Juli Granåsen Trondheim NO

27. Juli Granåsen Trondheim NO

04. August Ceres Park Aarhus DK