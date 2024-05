Rammstein in Dresden: Tickets, Anfahrt, Wetter, Setlist, Parken

Rammstein spielen ab Mittwoch (15. Mai) vier Shows in Dresden. Alles, was man wissen muss, haben wir hier zusammengefasst.

Am Mittwoch (15. Mai) werden Rammstein ihr erstes von vier Konzerten in der Dresdner Rinne spielen. Das Open-Air Gelände bietet Platz für bis zu 80:000 Besucher:innen. Dresden ist der erste Deutschland-Stopp auf der „Rammstein Europa Stadion Tour 2024“, Tourauftakt war am 11. Mai in Prag.

Tickets

Zwei der vier Dresden-Shows sind bereits ausverkauft. Für den Eröffnungstag am Mittwoch (15. Mai) und die zweite Show am Donnerstag (16. Mai) gibt es HIER noch Tickets. Karten gibt es für 149,42 €. Am ersten Konzerttag können nur noch Tickets für die Feuerzone erworben werden. Als Feuerzone werden die ersten Reihen direkt vor der Bühne bezeichnet, die durch einen Wellenbrecher vom übrigen Standing-Bereich abgegrenzt sind.

Anfahrt und Parken

Auch wenn die Eröffnungsshow noch nicht ganz ausverkauft ist, könnten bis zu 80.000 Menschen mit dem gleichen Ziel im Verkehr für Chaos sorgen. Wie unter anderem die „Bild“-Zeitung berichtet, sind vom 15. Mai ab 8 Uhr bis zum 19. Mai um Mitternacht die Straßen um das Festgelände gesperrt. Betroffen sind die Pieschener Allee, der Messering, die Schlachthofstraße sowie ein Abschnitt des Elberadwegs. Es wird empfohlen, auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen. Plus: Im Konzertticketpreis ist eine Fahrkarte für den VVO (Verkehrsverbund Oberelbe) enthalten. Vier Stunden vor Einlassbeginn bis 4 Uhr am Folgetag können die Fans alle Nahverkehrsmittel benutzen. Für diejenigen, die dennoch mit dem Auto anreisen, ist der P+R-Parkplatz Kaditz an der Washingtonstraße eine gute Option. Von dort aus kann man mit den Straßenbahnlinien 9 und E9 Richtung City fahren. Zusätzliche Züge werden für S-Bahn-Reisende bereitgestellt.

Wetter

Am ersten Konzerttag erwartet die Konzertgänger:innen 25 Grad und Sonnenschein. Nach Showende dürften es noch etwa 17 Grad sein. Regen ist nicht in Sicht, das Niederschlagsrisiko liegt bei 0 %.

Setlist

Sollte sich die Setlist seit den Shows in Prag nicht geändert haben, gibt es 22 Songs live zu hören. Der Abend wird mit „Ramm 4“ eröffnet werden, der einzige Non-Album-Track des Konzerts. Das Album RAMMSTEIN aus dem Jahr 2019 wird mit fünf Tracks (wir rechnen den „Deutschland“-RMX hier dazu) am stärksten repräsentiert, gefolgt von MUTTER (2001, vier Songs), SEHNSUCHT (1997, drei Songs), REISE REISE (2004), LIEBE IST FÜR ALLE DA (2009) und ZEIT (2022) mit jeweils zwei Songs. Als Zugabe gibt es fünf Stücke, unter anderem „Engel“ und „Du riechst so gut“. Im zweiten Zugabe-Teil gibt es noch das Lied „Rammstein“ zu hören, bevor der Abschluss mit „Adieu“ erfolgt.

Das ist die gesamte Setlist der Prag-Shows:

Ramm 4

Links 2-3-4

Keine Lust

Sehnsucht

Asche zu Asche

Mein Herz brennt

Puppe

Wiener Blut

Zeit

Deutschland (Remix von Richard Z. Kruspe)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Zugabe:

Engel

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Zugabe 2:

Rammstein

Ich will

Adieu

Das sind die restlichen Deutschland-Termine der Rammstein-Tour: