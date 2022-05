Rammstein live in Leipzig: Tickets, Anfahrt, Wetter

Die Europa-Tour von Rammstein ist am Sonntag (15. Mai) in Prag gestartet. Die Band spielt in den kommenden Wochen 31 Shows in 19 europäischen Städten. Am 20. und 21. Mai geht es nun weiter in Leipzig, genauer gesagt in der dortigen Red Bull Arena.

Rammstein: Einlass in Leipzig

Fans sollten beachten, dass der Einlass für beide Shows, am Freitag und am Samstag, 16 Uhr startet. Zu dieser Zeit öffnet die Red Bull Arena ihre Pforten, sodass Fans ihre Plätze in Ruhe einnehmen können. Die Show beginnt laut Band-Webseite um 19:30 Uhr.

Tickets

Damit Fans auch tatsächlich Einlass gewährt wird, sollten sie neue Tickets herunterladen und sicherstellen, die neuesten bei der Einlasskontrolle vorzuzeigen. Hintergrund: Eigentlich hätten die Rammstein-Konzerte schon 2020 stattfinden sollen, sie wurden allerdings wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben. Diese Zeit nutzte die Red Bull Arena für einen Umbau. Daher mussten nun einige Plätze neu verteilt werden.

Auch wer ein Stehplatz-Ticket hat, muss sich ein neues Ticket ausdrucken, denn auch hier wurden aus organisatorischen Gründen neue Tickets vergeben. Konzertbesucher sollten bereits über diese Neuerung per E-Mail informiert worden sein. Im Kundenkonto lassen sich die neuen Karten einfach aufrufen und downloaden. Unsicher, ob das Ticket neu ist? Ein Blick auf das Datum hilft. Vor Ort wird es ebenfalls Personal geben, die im Notfall aushelfen können.

Anfahrt

Man sollte beachten, dass es keinen ausgewiesenen Gäste-Parkplatz an der Red Bull Arena in Leipzig gibt. In unmitttelbarer Umgebung, dem Waldstraßenviertel und Zentrum Nordwest gibt es zudem nur begrenzt Parkmöglichkeiten. Es ist daher ratsam, die ausgeschilderten Park-and-Ride-Plätze zu nutzen. Dazu gehören: „Leipziger Messe“, „Schönauer Ring“, „Plovdiver Straße“, „Völkerschlachtdenkmal“ und „Lausen“. Von dort aus kann man bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arena gelangen. Vom Hauptbahnhof kann man auch einfach die Straßenbahn 3, 7 oder 15 nehmen und direkt bis Sportforum Süd, der nächstgelegenen Haltestelle fahren.

Wetter

Für Freitag, den 20. Mai 2022 können Rammstein-Fans einen lauen Frühlingsabend genießen. Tagsüber liegen die Temperaturen bei 23 Grad Celsius bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Abends kühlt es sich auf 20 Grad ab. Allerdings kann es recht windig werden.

Am Samstag sieht es ähnlich aus. Am frühen Abend kann es noch etwas windig sein, aber auch hier wechseln sich Sonne und Wolken bei 19 Grad ab. Abends werden derzeit 18 Grad erwartet.

Rammstein in Leipzig: Maskenpflicht ja oder nein?

Die RB-Arena teilt mit, dass seit dem 03. April 2022 die neue sächsische Corona-Schutzverordnung gilt. Demnach sind keinerlei Kontrollen mehr notwendig und Besucher können ohne G-Status und Testnachweis das Stadion betreten. Sämtliche Zutrittsbeschränkungen sind weggefallen. Das Tragen einer Maske ist ebenfalls nicht mehr vorgeschrieben, aber natürlich für jeden möglich, der sich schützen möchte.

Rammstein live 2022: Das ist die aktuelle Setlist

Wer sich vom Ablauf der Show überraschen lassen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen. Das ist die Setlist der aktuellen Show:

Intro: Feuerwerksmusik (Georg Friedrich Händel)

01. Armee der Tristen

02. Zick Zack

03. Links 2-3-4

04. Sehnsucht

05. Zeig dich

06. Mein Herz brennt

07. Puppe

08. Heirate mich

09. Zeit

10. Deutschland

11. Radio

12. Mein Teil

13. Du hast

14. Sonne

15. Engel (Piano-Version)

16. Ausländer

17. Du riechst so gut

18. Pussy

19. Rammstein

20. Ich will

21. Adieu

Alle Konzerte der Europa Stadiontour 2022

Zu den weiteren Konzerten in Deutschland zählen: Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf. Nach der Europa-Tournee geht es für Rammstein nach Kanada, in die USA und nach Mexiko.

15.05.2022 – Prag, Airport Letnany

16.05.2022 – Prag, Airport Letnany

20.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

21.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

25.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

26.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion (Zusatztermin)

30.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

31.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

04.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

05.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)

