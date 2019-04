Rammstein teasern Tracklist: Hörproben aus neuem Album im Stream

Rammstein lassen weitere neue Musik aus ihrem neuen Album hören – wenngleich nur in knappen Auszügen.

Rund zweieinhalb Wochen nach der Veröffentlichung ihre Comeback-Single „Deutschland“ inklusive viel diskutiertem Video-Kurzfilm stellt die Berliner Rockband zwei 23-sekündige und einen 17-sekündigen Songbeginn auf YouTube im Stream vor. Der erste ist bekannt, er stammt aus „Deutschland“. Die Songs zu den weiteren Instrumental-Snippets heißen „Radio“ und „Zeig Dich“. Da Rammsteins Playlist die Überschrift „Tracklist“ trägt und eben damit auch auf Facebook und Twitter angekündigt wurde, dürfen wir wohl in den kommenden Stunden oder Tagen mit weiteren Hörproben und Songtiteln rechnen.

Der Nachfolger des 2009 erschienenen LIEBE IST FÜR ALLE DA ist offiziell unbetitelt, wird also wohl RAMMSTEIN heißen beziehungsweise genannt werden, enthält elf Songs und wurde in den „Studios La Fabrique“ „in der Abgeschiedenheit der französischen Provence nahe Avignon aufgenommen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Platte erscheint am 17. Mai 2019.

Rammsteins neues Album auf Amazon.de bestellen

Produziert hat neben Rammstein selbst erstmals der in Berlin ansässige Produzent Olsen Involtini (Seeed, Bela B, Emigrate). Das Album wurde in Los Angeles von Produzent Rich Costey (Muse, Biffy Clyro, At The Drive-In u.v.a.) gemischt.

Es soll angeblich fünf Musikvideos zu den neuen Songs geben, das erste davon feierte am 28. März 2019 seine Premiere: Mit „Deutschland“ veröffentlichten Rammstein ihren ersten neuen Song seit acht Jahren. Das neun Minuten und 22 Sekunden lange, bild- und symbolgewaltige, von Specter Berlin gedrehte Video zu „Deutschland“, das eher einem Ab- denn einem Lobgesang auf Deutschland gleicht, kam unter anderem mit Ritterwesen, Science-Fiction, Nationalsozialismus & Holocaust, RAF, Stasi, süßen Hundewelpen und „Sonne“-Klavier-Epilog daher.

Auf Instagram posteten Rammstein bisher sieben „Making-Of“-Fotos des Videodrehs:

Im Sommer gehen Rammstein auf europaweite Stadiontour. Die Konzerte sind ausverkauft, es soll aber weitere Shows geben.

Rammstein teasern Tracklist: Hörproben aus neuem Album im Stream 1 von 26 Rammstein 2017 in Berlin Foto: Getty Images, Matthias Nareyek. All rights reserved.

2 von 26 Sänger Till Lindemann „betritt“ die Bühne 2016 in Schweden als Engel Foto: UIG via Getty Images, PYMCA. All rights reserved.

3 von 26 Rammstein live in Kopenhagen 2010 Foto: UIG via Getty Images, PYMCA. All rights reserved.

4 von 26 MTV Europe Music Awards in Frankfurt 2001 Foto: Getty Images, Brian Rasic. All rights reserved.

5 von 26 Rammstein mit einer spektakulären Bühnen-Performance in Kopenhagen 2010 Foto: UIG via Getty Images, PYMCA. All rights reserved.

6 von 26 Die deutsche Rockband ist bekannt für den Einsatz von Pyrotechnik bei ihren Konzerten Foto: UIG via Getty Images, PYMCA. All rights reserved.

7 von 26 Rammstein beim Echo 2011 Foto: WireImage, Anita Bugge. All rights reserved.

8 von 26 Markenzeichen von Till Lindemann sind seine tiefe Stimme und das rollende „R“ Foto: UIG via Getty Images, PYMCA. All rights reserved.

9 von 26 Über 20 Jahre her: Rammstein 1998 in Los Angeles Foto: Getty Images, Jim Steinfeldt. All rights reserved.

10 von 26 Rammstein posiert in Los Angeles für ein Foto Foto: Getty Images, Jim Steinfeldt. All rights reserved.

11 von 26 Till Lindemann ist bekannt für seine außergewöhnlichen Bühnen-Kostüme Foto: Getty Images, Gallo Images. All rights reserved.

12 von 26 Till Lindemann 1998 in Chicago Foto: WireImage, Paul Natkin. All rights reserved.

13 von 26 Rammstein bei den Kerrang! Awards im Juli 2010 Foto: WireImage, Chiaki Nozu. All rights reserved.

14 von 26 Till Lindemann von Rammstein beim Fields of Rock 2005 in den Niederlanden Foto: WireImage, Greetsia Tent. All rights reserved.

15 von 26 Rammstein und Feuer lassen sich nur schwer trennen Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.

16 von 26 Rammstein live in der Heineken Music Hall in Amsterdam 2001 Foto: Redferns, Rob Verhorst. All rights reserved.

17 von 26 Gurppenfoto der Band von 2000 Foto: Redferns, Mick Hutson. All rights reserved.

18 von 26 2005 beim Fields of Rock Festival in den Niederlanden Foto: Redferns, Rob Verhorst. All rights reserved.

19 von 26 Die Band beim Fields of Rock Festival 2005 Foto: Redferns, Rob Verhorst. All rights reserved.

20 von 26 The Pledge of Allegiance Tour 2001 in San Diego Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.

21 von 26 Till Lindemann 1997 in München Foto: Redferns, Bernd Mueller. All rights reserved.

22 von 26 Die Band in Rotterdamm 2004 Foto: Redferns, Peter Pakvis. All rights reserved.

23 von 26 1997 in München Foto: Redferns, Bernd Mueller. All rights reserved.

24 von 26 Rammstein am 1. Januar 2001 in Australien Foto: Redferns, Martin Philbey. All rights reserved.

25 von 26 Sänger Till Lindemann in Flammen Foto: Redferns, Bob King. All rights reserved.

26 von 26 Rammstein taucht in fat-suits beim "ECHO" 2005 auf Foto: Getty Images, Sean Gallup. All rights reserved. Previous Image Next Image

Rammstein auf EUROPE STADIUM TOUR 2019 | Deutschland-Termine:

27. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

28. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

08. Juni 2019 München, Olympiastadion

12. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

13. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16. Juni 2019 Rostock, Ostseestadion

22. Juni 2019 Berlin, Olympiastadion

02. Juli 2019 Hannover, HDI Arena

13. Juli 2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

Die weiteren Europatermine von Rammstein live 2019: