Rapper Ka ist im Alter von 52 Jahren gestorben

Der Musiker aus Brooklyn starb laut Familie wohl sehr „überraschend“.

Der Independent-Rapper Ka ist tot. Kaseem Ryan, wie er bürgerlich hieß, verstarb am 12. Oktober 2024 und wurde 52 Jahre. Seine Familie bestätigte den – wie sie selbst schreiben – „überraschenden“ Tod via Instagram. Über die Todesumstände des ehemaligen Feuerwehrmanns, der zuvor auch bei den Gruppen Natural Elements und Nightbreed mitmachte, ist nichts bekannt.

„Er hinterlässt ein außergewöhnliches Vermächtnis als Musiker“

In dem Statement der Hinterbliebenen heißt es: „Geboren und aufgewachsen in Brownsville, Brooklyn, lebte Ka ein Leben im Dienst – für seine Stadt, für seine Gemeinde, für seine Musik. Als 20-jähriger Veteran des New York City Fire Department setzte er sein Leben für den Schutz seiner Mitbürger aufs Spiel. Ka stieg bis zum FDNY-Captain auf und war am 11. September 2001 während der Anschläge auf das World Trade Center als Ersthelfer im Einsatz. Er hinterlässt ein außergewöhnliches Vermächtnis als Musiker, darunter elf bemerkenswerte Soloalben, die er selbst veröffentlicht hat. Ka hinterlässt seine Frau, Mutter und Schwester. Wir bitten darum, die Privatsphäre von Kas Familie und Angehörigen zu respektieren, während sie diesen unermesslichen Verlust betrauern.“

Hier geht’s zum gesamten Statement auf Instagram:

Ka pushte seine Karriere, wo er nur konnte

Der Rapper war dafür bekannt, dass er Album-Release-Feiern ohne Major-Label-Support auf die Beine stellte. Auch seine Platten produzierte und vermarktete Ka selbst. Fans bekamen die Werke von ihm persönlich verpackt und verschickt. Mit der Zeit baute er sich auch sein eigenes Label auf – Iron Works. Ebenso hieß auch sein erstes Album. Insgesamt zehn folgten. Das letzte im August 2024 mit dem Titel THE THIEF NEXT TO JESUS.

Auch Alchemist trauert um seinen Rap-Kollegen. Via X lässt er vermelden: „Ich habe ihn immer einen lebenden Propheten genannt, weil er genau das für uns war. Ich und Roc sagten immer, wenn Ka rappte, war es so, als würde er seine Worte vom Gipfel eines Berges von einer Steintafel ablesen. Der wahrhaftigste Mann und Künstler, mit dem ich jemals das Glück hatte, die Wege zu kreuzen. Es gibt so viel, was ich sagen möchte. Es war mir eine Ehre, dich einen Freund und Kameraden zu nennen. Danke Roc, dass du uns verbunden hast. Ka, du hast uns alle besser gemacht. Mein Beileid an die Familie. Ruhe in Frieden Kaseem Ryan aka Brownsville Ka. Bis wir uns wiedersehen.“