Enchanting: Rapperin stirbt im Alter von 26 Jahren

Gucci Mane machte den Tod öffentlich. Die Todesursache ist nicht eindeutig bekannt.

Die Rapperin Enchanting ist tot. Gucci Manes Label 1017 Records und Wegbegleiter:innen teilten Nachrufe.

Gucci Mane gedenkt Enchanting

Die Musikerin aus Texas hatte 2020 einen Vertrag bei der Plattenfirma ihres Rap-Kollegen unterschrieben. Zwei Jahre später erschien ihr Album NO LUV (2022). 2023 verließ Enchanting 1017 Records wieder. Dennoch teilten das Label und dessen Chef trauernde Worte zum Tod der 26-Jährigen. „So traurig, dass wir R.I.P. zu so einer großartigen jungen Dame, einem echten Star, sagen müssen. Wir werden dich alle vermissen, Chant“, schrieb Gucci Mane in den sozialen Medien.

Dafür gab es Kritik von Fans – das Statement empfanden viele als zu trocken. Prompt schaltete sich Gucci Manes Ehefrau Keyshia Ka’oir ein und verteidigte ihn in den Kommentaren: „Lasst meinen Mann in Ruhe. Er nimmt diese Artists unter Vertrag, um ihnen zu helfen und ihnen ein besseres Leben zu geben.“ Auch sie fügte Worte über Enchanting hinzu: „Ich wünschte, es wäre nicht so. Chant, wir lieben dich, ‚baby girl‘. Ruhe im Himmel.“

Vermutungen zur Todesursache

Die Todesursache ist nicht offiziell bekannt, allerdings lässt ein weiterer Nachruf für Enchanting, die bürgerlich Nicole Larry hieß, auf Suizid schließen. Coi Leray, mit der die Musikerin zusammen an dem Track „Freaky Deaky“ (2022) gearbeitet hatte, schrieb in einer Instagram-Story: „Mein Herz ist gebrochen und ich bete für Enchantings Freunde und Familie.“ In einem zweiten Post fügte sie hinzu: „Seht auch nach euren starken Freunden. Ihr wisst nie, womit jemand kämpft. Das können Dinge tief unter der Oberfläche sein.“

Noch Ende Mai hatte Enchanting über Instagram neue Musik angekündigt. „In etwa zwei Wochen“ solle ein Musikvideo erscheinen, teilte sie damals mit.