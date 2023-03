Tekashi 6ix9ine liegt nach brutalem Angriff im Krankenhaus

Der US-Rapper Tekashi 6ix9ine, mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez, ist in einem Fitnessstudio in Florida von mehreren Männern attackiert und zusammengeschlagen worden. Ein Foto zeigt Hernandez, der umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde, mit schweren Blessuren im Gesicht. Im Internet kursieren Videos der Tat. Über die beiden Angreifer ist nichts bekannt. Ebensowenig über die Personen, die den Vorgang filmten.

Gewalt gegen Tekashi 6ix9ine

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper attackiert wurde. Während der letzten Jahre haben sich diverse Vorfälle ereignet, bei denen auch ihm offensichtlich Unbekannte seine Anwesenheit zum Anlass nahmen, gewalttätig zu werden. Erst am vergangenen Samstag (18. März) bewarf ihn ein Mann bei einem Baseballspiel mit einer Bierdose. Während der Begegnung Mexico gegen Puerto Rico im Rahmen des World Baseball Classic in Miami schwenkte der 26-Jährige die mexikanische Flagge. Einige Reihen weiter oben nahm ein Fan dies zum Anlass für den Wurf, der den Kopf des Musikers knapp verfehlte.

6ix9ine is in the building and waving a Mexico flag. A Puerto Rico fan wasn’t having it and threw a beer can right by his head pic.twitter.com/NfFn2fgGH2 — Aram Leighton (@AramLeighton8) March 18, 2023

Seit Tekashi 6ix9ine mit seinen ersten Videos, seinen auffälligen Aussehen inklusive regenbogengefärbter Dreads und unzähliger Gesichtstätowierungen und seiner überzeichneten Persönlichkeit, viral ging, gibt es überall Antipathien gegen den Rapper. Sie erreichten ein neues Level, nachdem er im Januar 2019 bei einer Gerichtsverhandlung einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aushandelte. Während des Prozesses gegen ihn und zehn andere Mitglieder der New-Yorker Nine Trey Gangsters, bekannte er sich des Waffenbesitzes, der Erpressung, Mitgliedschaft in einer Gang und des geplanten Mordes schuldig. Dabei belastete er seine Mitangeklagten. Die gegen ihn verhängte Strafe fiel beträchtlich kürzer aus – und sein Ruf war endgültig ruiniert. Inwiefern dies in Verbindung zu den einzelnen Attacken steht, ist indes schwer zu sagen. Nichtsdestotrotz dürfte zumindest die soziale und mediale Ächtung als „Snitch“ („Ratte“) ihren Teil zur Stimmung beitragen.

Seit er 2020 sein dritten Album TATTLETALES veröffentlichte, ist es musikalisch um Hernandez eher still geworden. 2022 erschien dann eine einzelne Single mit dem Titel „GINÉ“.