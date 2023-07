Ebow kündigt für November „FC Chaya Tour 2023“ an

Die Rapperin feiert Jubiläum und kommt im November für Shows nach Köln, Hamburg, München, Leipzig und Berlin.

Dieses Jahr feiert die in Berlin lebende Rapperin Ebow ihr zehnjähriges Dasein als Musikerin. Im November 2023 geht es für sie mit diesem Anlass auf Tour: „FC Chaya Tour 2023“ führt sie nach Köln, Hamburg, München, Leipzig und Berlin.

Die Live-Termine:

03.11.2023 Köln, CBE

04.11.2023 Hamburg, Uebel & Gefährlich

08.11.2023 München, Ampere

09.11.2023 Leipzig, Werk 2

10.11.2023 Berlin, Gretchen

Tickets für die Shows sind bei Krasser Stoff erhältlich. Zuletzt trat Ebow live beim Fusion Festival in Lärz auf.

Mehr über Ebow

Ebows aktuelles, viertes Album erschien 2022. Es heißt CANÊ – der Name ist ein kurdisches Wort für „Liebling“ oder „Seele“. In ihren Texten verarbeitet die 33-Jährige Themen wie Liebe und Trauer, Empowerment und Wut, Diskriminierung und Identitätsfragen. Dabei schwingen immer Gesellschafts- und Kapitalismuskritik mit, Queerfeminismus, aber auch Inhalte wie Migration, Freiheit für Kurdistan und Alltagsrassismus in Deutschland.

Die vorhergehenden Alben heißen K4L vom März 2019, KOMPLEXITÄT aus November 2017 und EBOW aus 2013.