Ms. Lauryn Hill & The Fugees kommen nach Deutschland: Das müsst ihr zu den Konzerten wissen

Lauryn Hill und The Fugees feiern Jubiläum mit großer Tour. Hier gibt's alle Infos zu den Deutschland-Gigs.

Die Fugees und Lauryn Hill kehren auf die großen Bühnen dieser Welt zurück und geben dabei auch drei Konzerte in Deutschland. Die Tour unter dem Motto „The Celebration Continues: The Miseducation Anniversary Tour“ wird sowohl in den USA als auch in Europa stattfinden. Hier erfahrt ihr alles zu den Shows in Köln, Berlin und Hamburg.

Presale für die Deutschland-Konzerte

Die große Arena-Tour startet bereits am 9. August (2024) in Tampa, Florida, und führt die Fugees und Lauryn Hill durch Nordamerika. Im Mittelpunkt steht das 25-jährige Jubiläum von Hills einzigem Soloalbum, THE MISEDUCATION OF LARYN HILL, das von ROLLING STONE als eines der besten Alben aller Zeiten gelistet wird. Die Deutschland-Auftritte werden in den folgenden Städten sein:

16.10.2024 in Köln, Lanxess Arena

30.10.2024 in Berlin, Uber Arena

01.11.2024 in Hamburg, Barclays Arena

Der exklusive Vorverkauf für die drei Gigs in Deutschland hat bereits begonnen. Tickets sind zunächst exklusiv bei Ticketmaster erhältlich. Fans können sich seit Donnerstag, den 1. August (2024), um 10 Uhr ihre Plätze für den Vorverkauf sichern, bevor der allgemeine Europa-Vorverkauf startet.

Beim Kauf von Tickets sollten unbedingt darauf geachtet werde, nur bei seriösen und bekannten Plattformen zu bestellen. Es wird empfohlen, Anbieter mit eigenen Kontingenten, wie Ticketmaster, zu nutzen, um überhöhte Preise und Probleme beim Eintritt zu vermeiden.

Für die Tour sind auch VIP-Pakete erhältlich, die exklusive Vorteile wie Premium-Tickets, Fototermine und signierte Poster beinhalten. Zwei Pfund (ca. 2,37 Euro) von jedem verkauften Ticket gehen an den MLH Fund, der verschiedene wohltätige Initiativen unterstützt. Die Spenden kommen lokalen und weltweiten Organisationen zugute, die unter anderem Initiativen in den Bereichen psychische Gesundheit und Bildung unterstützen.

Rückkehr der Legenden: The Fugees und Lauryn Hill feiern ihr Jubiläum live

YG Marley, der Shootingstar und Sohn von Ms. Lauryn Hill, wird als Support-Act die Konzerte in Deutschland eröffnen. Mit Hits wie „Praise Jah In The Moonlight“ und Auftritten beim Coachella 2024 hat er sich einen Namen gemacht und wird die Fans auf die Auftritte von Lauryn Hill & The Fugees einstimmen.

Die neue Tour feiert das Album THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL, das mit Songs wie „Doo Wop (That Thing)“ und „Ex-Factor“ viele spätere Weltstars beeinflusst hat. Hill war außerdem die erste Frau, die fünf Grammy Awards in einer Nacht gewann – darunter für das Beste Album des Jahres.

Neben den Solo-Hits der 49-Jährigen werden auch die großen gemeinsamen Erfolge der Fugees – wie „Killing Me Softly“, „Ready or Not“ und „Fu-Gee-La“ – zu hören sein. Das gemeinsame Album THE SCORE gilt als eines der bedeutendsten Alben der HipHop-Geschichte. 1996 veröffentlicht, hat das Album weltweit über 22 Millionen Exemplare verkauft. Ein Vorgeschmack auf die Live-Performance von Lauryn Hill und den Fugees gab es bereits bei den BET Awards im Juni 2024.

Die Band besteht neben Hill aus Wyclef Jean und Pras Michel.