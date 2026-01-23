Raye kündigt zweites Album an: THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE

Drei Jahre nach MY 21ST CENTURY BLUES veröffentlicht die sechsfache BRIT-Gewinnerin Raye ihr zweites Album. THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE erscheint am 27. März.

Raye meldet sich mit einem neuen Album zurück. Die britische Sängerin und Songwriterin hat bestätigt, dass ihr zweites Studioalbum den Titel THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE trägt und am 27. März erscheinen wird. Drei Jahre nach ihrem gefeierten Debüt MY 21ST CENTURY BLUES verspricht das neue Werk vor allem eines: Trost, Wärme und Zuversicht in unsicheren Zeiten.

Musik als selbst geschaffene Medizin

Die 28-jährige Künstlerin beschreibt das Album als eine Art selbst geschaffene Arznei. In einem persönlichen Statement erklärt Raye: „Musik ist Medizin, das habe ich schon immer gesagt. Ich bin gerade dabei, Medizin für mich selbst zu kreieren, die ich mit der Welt teilen kann.“ Es gehe darum, Vertrauen zu haben – in sich selbst und in die Zukunft. „Ich möchte, dass wir uns alle sagen: ‚Es wird alles gut‘, und dass ich Vertrauen in die Saat habe, die ich unter dem Schnee gesät habe.“

Aus den dunklen Wolken öffnet Raye ein Fenster zur Hoffnung. Ihr Albumcover zeigt die Musikerin bereits auf Instagram.

Inhaltlich versteht Raye ihr neues Album als einen sicheren Ort. „Ich wollte etwas schaffen, das eine Umarmung, ein wärmendes Bett oder ein sicherer Ort für alle ist, die es brauchen“, so die Sängerin. Bereits der Albumtitel deutet an, dass Hoffnung hier nicht als leere Floskel, sondern als emotionaler Kern verstanden wird.

Von „Escapism“ zu sechs BRIT Awards

Der Vorgänger MY 21ST CENTURY BLUES erschien 2023, erzielte große Chart-Erfolge und brachte Raye mit der Single „Escapism“ einen Nr.-eins-Hit im UK ein. Bei den BRIT Awards gewann sie gleich sechs Auszeichnungen – ein historischer Erfolg. International sorgten außerdem Songs wie „Prada“ für Aufmerksamkeit, während drei Grammy-Nominierungen ihren Status als feste Größe im Pop-Kosmos unterstrichen.

Gestohlenes Auto, verlorene Songs – und ein Happy End

Die Entstehung des neuen Albums war keineswegs frei von Rückschlägen. Im Oktober 2024 hatte die Britin öffentlich gemacht, dass ihr Auto an ihrem Geburtstag gestohlen worden war – mitsamt sämtlicher Songwriting-Notizbücher. „Also kein zweites Album in nächster Zeit“, schrieb sie damals ironisch auf Instagram. Monate später folgte jedoch die überraschende Wendung: Die Polizei fand das Fahrzeug wieder, unbeschädigt, inklusive aller Texte. „Alles ging gut aus. Gebt die Hoffnung niemals auf!“, sagte sie später.

Viraler Chart-Hit „Where Is My Husband!“

Die erste Single des neuen Albums, „Where Is My Husband!“, erschien im September 2025 und bescherte Raye ihren zweiten britischen Chart-Topper. Auch auf Social Media ging der Song viral – es entstand die Challenge, den schnell gesungenen Bridge-Part zu singen. Der Song markierte zugleich den Startschuss für die aktuelle Tour, mit der sie derzeit durch Europa reist.

Live begeisterte die 28-Jährige mit „Where Is My Husband!“ bereits bei Jimmy Fallon:

Der Tourauftakt fand am 22. Januar in Polen statt, weitere Konzerte folgen, darunter zwei Shows in Deutschland: am 24. Januar 2026 in Berlin und am 10. Februar 2026 in Köln.

Mysteriöser Album-Teaser: Eine regnerische Nacht in Paris

Hinweise auf die konzeptionelle Gestaltung des Albums liefert auch ihre jüngste Instagram-Story. Wie schon beim Debüt scheint es eine erzählerische „Introduction“ zu geben: „Erlaubt mir, die Szene zu beschreiben. Unsere Geschichte beginnt um 2:27 Uhr morgens in einer regnerischen Nacht in Paris. Donner grollt. Der Beton ist mit Herbststaub bedeckt, der Himmel ist dunkel. Eine Frau in ihren Zwanzigern…“ heißt es in einer düsteren Spoken-Word-Sequenz in ihrer Instagram-Story.