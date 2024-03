Die Sängerin erhielt insgesamt sechs Auszeichnungen bei der Preisverleihung in London.

Bei den 44. BRIT Awards am Samstag, den 02. März, konnte die britische Sängerin Raye gleich sechs Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Damit stellte sie einen neuen Rekord auf und übertraf sogar die bisherigen Rekordhalter Harry Styles, Adele und Blur mit jeweils vier Trophäen an einem Award-Abend.

Raye räumt in sechs Kategorien ab

Raye gewann die Preise in den Kategorien „Bestes Album“ (für MY 21ST CENTURY BLUES), „Bester Song“ (für „Escapism“), „Beste Künstlerin, „Beste neue Künstlerin“ und „Beste R’n’B-Künstlerin“. Außerdem erhielt sie als erste Frau in der Geschichte der BRIT Awards im Vorfeld der Verleihung eine Ehrung als „Songwriterin des Jahres“.

Bei ihrer letzten Dankesrede holte die Musikerin ihre Großmutter mit auf die Bühne und verkündete unter Tränen: „Ihr ahnt nicht, was das für mich bedeutet.“

Raye mit ihrer Oma auf der Bühne:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zu Raye

Die 26-Jährige schrieb in der Vergangenheit bereits für viele erfolgreiche Künstler:innen Songs, darunter zum Beispiel Beyoncé oder John Legend. Sie trennte sich 2021 von ihrem Label Polydor Records, nachdem dieses ihr immer wieder die Veröffentlichung eines eigenen Albums verwehrte und veröffentlicht seitdem als unabhängige Künstlerin Musik.

Mehr zu den BRIT Awards

Den Preis als „Beste internationale Künstlerin“ erhielt Sängerin SZA. Und Miley Cyrus‘ Hit „Flowers“ wurde zum „Besten internationalen Song“ gekürt. Boygenius gewannen zudem in der Kategorie „Beste internationale Band“.

Alle Nominierten und Gewinner:innen der BRIT Awards 2024:

Artist of the Year

RAYE

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred again..

J Hus

Jessie Ware

Little Simz

Olivia Dean

Group of the Year

Jungle

Blur

Chase & Status

Headie One & K-Trap

Young Fathers

Best New Artist

RAYE

Mahalia

Olivia Dean

PinkPantheress

Yussef Dayes

Alternative/ Rock Act

Bring Me The Horizon

Blur

The Rolling Stones

Young Fathers

Yussef Dayes

Dance Act

Calvin Harris

Barry Can’t Swim

Becky Hill

Fred again..

Romy

HipHop/ Grime/ Rap Act

CASISDEAD

Central Cee

Dave

J Hus

Little Simz

International Artist of the Year

SZA

Asake

Burna Boy

Caroline Polachek

CMAT

Kylie Minogue

Lana Del Rey

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

International Group of the Year

boygenius

blink-182

Foo Fighters

Gabriels

Paramore

Mastercard Album of the Year

RAYE – My 21st Century Blues

Blur – The Ballad of Darren

J Hus – Beautiful And Brutal Yard

Little Simz – NO THANK YOU

Young Fathers – Heavy Heavy

Pop Act

Dua Lipa

Calvin Harris

Charli XCX

Olivia Dean

RAYE

R&B Act

RAYE

Cleo Sol

Jorja Smith

Mahalia

SAULT

Song of the Year with Mastercard

RAYE ft. 070 Shake – Escapism.

Calvin Harris/Ellie Goulding – Miracle

cassö/RAYE/D-Block Europe – Prada

Central Cee – Let Go

Dave & Central Cee – Sprinter

Dua Lipa – Dance The Night (From Barbie The Album)

Ed Sheeran – Eyes Closed

J Hus ft Drake – Who Told You

Kenya Grace – Strangers

Lewis Capaldi – Wish You The Best

PinkPantheress – Boy’s a liar

Rudimental/Charlotte Plank/Vibe Chemistry – Dancing Is Healing

Stormzy ft. Debbie – Firebabe

Switch Disco & Ella Henderson – REACT

Venbee & Goddard – Messy In Heaven

International Song of the Year

Miley Cyrus – Flowers

Billie Eilish – What Was I Made For

David Kushner – Daylight

Doja Cat – Paint The Town Red

Jazzy – Giving Me

Libianca – People

Meghan Trainor – Made You Look

Noah Kahan – Stick Season

Oliver Tree & Robin Schulz – Miss You

Olivia Rodrigo – vampire

Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana

Rema – Calm Down

SZA – Kill Bill

Tate McRae – greedy

Tyla – Water

Rising Star

The Last Dinner Party

Caity Baser

Sekou

Global Icon

Kylie Minogue

Producer of the Year

Chase & Status

Songwriter of the Year