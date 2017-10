Kaum einer Person kann man sich weniger entziehen als Taylor Swift. Wenn sie nicht gerade wieder einen Preis gewinnt, Liebesprobleme hat oder ein neues Album herausbringt, überlegt sie sich das nächste neue Projekt. Am vergangenen Mittwoch gab sie bekannt, dass sie eine eigene Social-Media-App auf den Markt bringen will: „The Swift Life” heißt sie und soll Ende 2017 gelauncht werden.

In Auch interessant Hört Taylor Swifts neuen Song „… Ready For It“ hier im Stream einem Statement heißt es: „The App is a creative, inclusive and community-driven place for users to better connect with each other… and Taylor”. Die App verspricht neben exklusiven Fotos und Videos von Taylor Swift, eigene Taylor-inspirierte Emojis – also Taymojis.

Natürlich soll über die App auch ihre Musik zu hören sein. Taylor teilte ein Video, in dem sie sagt: „I’ve got something pretty awesome that we’ve been working on for awhile that I wanted to share with you. I think you guys are really gonna like this. I mean, I hope. It would be preferable if you did”.

Taylor Swifts sechstes Album REPUTATION erscheint am 10. Novermeber 2017. Bisher konnten bereits die Singles „Look What You Made Me Do” und „…Ready For It?” gehört werden.