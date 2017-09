Und wir haben schon fast geglaubt, so ziemlich alles in Sachen Kommerzialisierung der Pop-Welt gesehen zu haben. Aber da Taylor Swift die Queen-of-Everything ist und es so scheint, als wäre ihr ihre „Reputation“ sowieso egal, überreizt ihr Label es jetzt richtig: Wer als Swift-Fan eines der begehrten Tickets für ihre Nordamerika-Tour im kommenden Jahr erhalten möchte, muss einen regelrechten Promo-Marathon mitmachen

(Übrigens: Bisher stehen noch nicht einmal die Termine fest)

Gott sei Dank, gibt es eine knappe Einführung in „Taylor Swift Tix” , der offiziellen Ticketplattform.

Ihr seht, Swift macht das alles NUR für die Fans (Gut, ein wenig Wahres ist an der Sache mit den Kaufbots dran).Wir haben den Kauf eines Tickets einmal für Euch unter die Lupe genommen:

Registriert Euch auf dem besten Portal aller Zeiten

Dafür bitte einmal hier klicken und dann alle Eure Daten her: inklusive Eurer Handy-Nummer. Denn die braucht Taylor Swift, damit sie sieht, dass Ihr wirklich Ihre Fans seid und die Karten für die Städte, wo Ihr sie live sehen wollt, auch verdient habt.

Sei eine Taylor-Bitch und booste dich zum Ticket!

Denn bei dem virtuellen Schlange stehen ist es so ähnlich wie bei einem Videospiel. Ihr müsst verschiedene Dinge tun, die zufälligerweise alle mit euren Social-Media-Profilen, oder, oh noch besser, mit Eurem Bankkonto verknüpft sind. Ihr fragt Euch, was denn genau? Gute Frage!

Schaut Euch doch noch einmal das Rekordvideo zu „Look What You Made Me Do“ an

Official #LWYMMDvideo world premiere. Sunday 8/27 at the @vmas. A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 25, 2017 at 4:54am PDT

Hat bisher nur knappe 95 Millionen Aufrufe – wir knacken die eine Milliarde noch! Das Ganze hat leider nur einen „medium“ Boost-Effekt für Euren virtuellen Platz in der Ticket-Schlange. Ein wenig mühsam, aber irgendwann bekommt ihr ein Ticket mit schlechten Sitzplatz.

Ein Insta-Pic mit einem UPS-Truck wäre großartig!

Aber schon so einer, wo Swifts REPUTATION-Cover zu sehen ist. Wieder „medium“. Aber hey, das ist wohl die effektivste Social-Media-Promo-Kampagne aller Zeiten. Twitter geht auch, zur Not.

Weil Ihr es sowieso tun werdet:

Bestellt das neue Album REPUTATION bei dem Anbieter Eurer Wahl vor. Und Überraschung: Das hat beim virtuellen Schlange stehen einen viel höheren Effekt als diese Social-Sachen, die Taylor ja nur über lange Umwege Geld bringen.

Es gibt doch noch ein Lyrics-Video von der neuen Single

Den Spaß kannst du dir 20 Mal am Tag geben, um deinem Ticket einen Schritt näher zu kommen. Wieder ein kleiner Boost.

Jeder braucht T.S.-Merchandise, JEDER!

Egal ob T-Shirt, Tassen, Handtaschen, REPUTATION-Magazin, jeder Kauf zählt und bringt Euch dem begehrten Taylor-Ticket näher. Am besten investiert ist das Geld unserer Meinung nach in diesem Schlangen-Ring. Aber Achtung: Bis der Boost Eures Kaufs gutgeschrieben wird, kann es laut Website bis zu 72 Stunden dauern. Okay, wir warten…

reputation magazines Vol.1 & Vol. 2 Target exclusive. Nov. 10. Pre-order now. A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 25, 2017 at 4:52am PDT

Verwirrt und überwältigt von dem Promo-Monster, das Taylor Swift hier geschaffen hat? Verständlich, einen solchen Ticket-Zirkus gab es wohl noch nie. Ob es genauso schwierig sein wird, ein Ticket für eventuelle Deutschland-Konzerte zu bekommen, wissen wir nicht. Vielleicht lässt sich bis dahin die Swift-Entourage was Neues einfallen.

Das Schlimmste an diesem „neuen Vertriebsweg” ist aber, dass er funktionieren wird. Taylor Swifts Hände sind gerade in den Geldbörsen etlicher Teenager – Schöne, heile Pop-Welt. Hoffentlich wissen die Fans auf den Konzerten um die Meta-Ebene, die ab sofort in Swifts Song „Look What You Made Me Do“ zu finden ist.