Red Hot Chili Peppers‘ neue Single „Not the One“ hier hören

Die Red Hot Chili Peppers haben mit „Not the One“ eine weitere Single ihres neuen Albums UNLIMITED LOVE ins Netz gestellt.

In „Not the One“ wird das Gefühl beschrieben, wenn man versucht, die Erwartungen anderer zu erfüllen. „I’m not the one you thought you knew/ I do most anything to make you think that I’m the one/ I do it all to get to you“, singt Anthony Kiedis über melancholischen Klavierklängen und Electro-Wellen. „Ich bin nicht der, von dem du dachtest, dass du ihn kennst. Ich tue fast alles, damit du das denkst. Ich bin derjenige, ich tue alles, um zu dir zu kommen.“

Hier gibt es den neuen Song im Stream zu hören: