King Princess kündigt neues Album an – erste Single „For My Friends“ hier im Stream

King Princess veröffentlicht mit „For My Friends“ endlich wieder neue Musik. Die Single ist gleichzeitig der erste Vorgeschmack auf das neue Album HOLD ON BABY. Zudem kündigt die Sängerin an, in Nordamerika auf Tour gehen zu wollen.

HOLD ON BABY soll noch in diesem Jahr erscheinen, weitere Details wurden vorerst nicht bekannt. „For My Friends“ ist ein Liebeslied für King Princess‘ älteste Freundinnen aus der Highschool und verbindet ihren Gesang mit einer Stopp-Start-Melodie aus verzerrten Synthesizern.

„Ich dachte, es wäre besonders toll, den Album-Release mit einem Song über meine beiden besten Freundinnen aus der High School zu starten“, sagte King Princess in einer Erklärung. „Diese Mädchen sind mit mir durch diesen Horror gegangen, und je mehr Zeit ich als Erwachsene mit ihnen verbringe, desto mehr werde ich daran erinnert, dass sie mein Zuhause sind. Also danke, meine Engelspferdeköniginnen, dass ihr bei mir bleibt. Ich liebe euch alle und ich kann es kaum erwarten, euch dieses Lied zu zeigen.“

Ganz neu ist der Song indes nicht. Bereits Mitte Februar veröffentlichte King Princess eine Live-Version des Tracks von einem Konzert im Madison Square Garden. Jetzt gibt es den Song auch mit dazugehörigem Musikvideo. Hört und seht hier die neue Single im Stream:

King Princess will 2022 auch wieder auf Tour gehen. Ihre Nordamerika-Tour soll am 5. Juli mit einem Konzert in Vancouver starten.

HOLD ON BABY ist King Princess‘ zweites Album, der Vorgänger CHEAP QUEEN erschien 2019. Im Januar hatte die Sängerin zuletzt den Song „Little Brother“, eine Zusammenarbeit mit Fousheé, veröffentlicht.