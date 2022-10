Red Hot Chili Peppers stehen zweimal in einem Jahr an der Spitze der Albumcharts

Die Rückkehr von Gitarrist John Frusciante war für die Red Hot Chili Peppers offenbar ein voller Erfolg. Nicht nur haben sie direkt zwei Alben gleichzeitig aufgenommen: UNLIMITED LOVE und RETURN OF THE DREAM CANTEEN haben auch beide die Spitze der Charts erobert.

Im April hatte UNLIMITED LOVE als erstes Album der Band seit STADIUM ARCADIUM die Nummer 1 der US-Billboard-Charts erreicht. Jetzt zog das am 14. Oktober veröffentlichte RETURN OF THE DREAM CANTEEN gleich. Laut Billboard gelang das zum letzten Mal System of A Down 2005 mit den Schwesteralben MEZMERIZE und HYPNOTIZE. Auch in Deutschland erreichten beide RHCP-Alben die Nummer 1 der Charts.

STADIUM ARCADIUM war das letzte Chili-Peppers-Album mit Frusciante, der die Band 2009 verließ, um sich auf seine Solokarriere zu konzentrieren. Mit Frusciantes Nachfolger Josh Klinghoffer veröffentlichte die Band die Alben I’M WITH YOU (2011) und THE GETAWAY (2016).