Oasis: Was nach dem Instagram-Post für eine Reunion spricht

Auf Instagram und X posteten der offizielle Band-Account sowie Noel & Liam Gallagher einen Teaser, der rätseln lässt.

Sie galten als Nummer 1 des Britpop und verkauften weltweit mehr als 80 Millionen Tonträger. Seit ihrer Auflösung 2009 hatten Oasis allerdings nie wieder zusammengefunden – bis jetzt? Ein kryptischer Post auf Social Media versetzt die Presse in Aufregung und macht Fans Hoffnung.

Wenig Informationen – viel Spekulationen

Ein Datum. Eine Uhrzeit. Kein Ton. Mehr als dieses eine kurze Video bekam man auf der Instagram-Seite der ehemaligen britischen Rockband nicht zu sehen. Doch die meisten Follower sind sich sicher, dass am 27. August 2024 um acht Uhr morgens geschehen soll, was sich Millionen Menschen sehnlichst wünschen – die Ankündigung einer Oasis-Wiedervereinigung.

Auch die beiden Bandleader und Brüder Noel und Liam Gallagher teilten den Teaser auf ihren jeweiligen X-Accounts.

Um die Gerüchteküche weiter anzukurbeln, berichtete die britische Tageszeitung „The Times“, dass Oasis laut Insider-Informationen für 2025 eine zehntägige Konzertreihe plane. Angeblich wolle man im Londoner Wembley-Stadion und Heaton Park in Manchester, die Heimatstadt der Band, auftreten.

Gerüchte nehmen seit Jahren kein Ende

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass von den Gallagher-Geschwistern Andeutungen zu einer möglichen Reunion gemacht werden. Anfang 2023 äußerte Noel Gallagher gegenüber der „BBC“, dass man „niemals ‚nie‘“ sagen solle, es aber „schon außergewöhnliche Umstände vorliegen“ müssten.

Liam Gallagher teilte in einem Interview mit der „Times“ mit, dass auch er sich ein Comeback vorstellen könne. Allerdings müsse Noel Gallagher dafür den ersten Schritt machen und ihn anrufen. Kürzlich verkündete er sogar bei einem Auftritt vor der Performance des von seinem Bruder komponierten Songs „Half The World Away“: „Ich möchte diesen Song Noel fucking Gallagher widmen.“

Dabei könnte das Timing für eine Reunion nicht besser sein. Denn vor fast exakt 30 Jahren erschien Oasis‘ Debütalbum DEFINITELY MAYBE und stellte die britische Rockszene auf den Kopf. Am 30. August 2024 soll daher eine Jubiläumsedition erscheinen, die bisher unveröffentlichtes Material – wie eine Demoversion von „Sad Song“, gesungen von Liam Gallagher – beinhalten wird.