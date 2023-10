Ein inspiriertes Solowerk des Parquet-Courts-Sängers – mit reichlich akustischer Gitarre, vielIntensität im Semi-Unplugged-Betrieb und beinahe literarischen Wortreihen.

Immer wieder dürfen wir auf diesem Album mit dem Erzähler die Flucht antreten, vor einem Bären etwa, der sich mit den Pfoten am Zelt bemerkbar macht, vor dem ölig-blauen Himmel in „Mountain Time“, oder aus dem „Pharaonen-Grab“ in New York. Jedes Mal, wenn ich versuche, zu entkommen, verliere ich, singt der Mann. Das hat dann gesessen. Parquet-Courts-Sänger und Gitarrist Andrew Savage hat sein zweites Album aufgenommen und dieses darf trotz der Unterstützung eines ihm geneigten Dutzends (Jack Cooper, Cate Le Bon, Drummer Dylan Hadley, Violinistin Magdalena McLean von der Band Caroline u.a.m.) als Solowerk verbucht werden.

Der Storyteller, der Beobachter und Analytiker, er spielt hauptsächlich eine akustische Gitarre, und was drumherum geschieht, ist intensiv, aber im Großen und Ganzen darauf ausgerichtet, diesen Semi-Unplugged-Betrieb zu unterstützen. Mit „Hurtin’ Or Healed“ startet dieser Parcours, den der Amerikaner Savage im ländlichen England ausgelegt hat, das klingt raubauzig, direkt, an der Stimme sollt ihr den Courts-Sänger erkennen. Ein Stück Selbstbefragung in Wortreihen, die literarisch zu nennen beileibe kein Frevel ist.

Bei „Elvis In The Army“ geht es um das Von-zu-Hause-entfernt-Sein, und das ist vielleicht einer von zwei etwas muskulöseren Rocksongs in dieser wild knisternden Feuerliedersammlung. Aber Hut ab, Savage gelingen hier mit der Unterstützung von Produzent John Parish so unprätentiöse wie intelligente Aufnahmen in einem eher klassischen Songwriterraum.