Popmusik mit Heiligenschein.

Es herrscht wohl Konsens darüber, dass ABBA Ausdruck einer Epoche waren, inspirierend darüber hinaus. Ein Grund für diese finale Manifestation schwedischer Pop-Größe war GOLD – GREATEST HITS von 1992, den Rest besorgte damals ein alles ironisierender Zeitgeist, der eben auch Pop-Schlagern, Schlaghosen und erfrischend absurden Bühnen-Outfits die Absolution erteilte. Und heute? Erreichen uns mit THE SINGLES: THE FIRST 50 YEARS erneut jene Tracks, die für ABBAs Unsterblichkeit verantwortlich sind, erhältlich als Doppel-CD oder Vierfach-LP, aber immer mit 28-seitigem Booklet. Der Vorläufer THE FIRST TEN YEARS erschien 1982, neu an Bord sind auch die Auskopplungen des 2021er-Albums THE VOYAGE sowie Songs, die nur auf bestimmten Märkten als A-Seiten erschienen sind.

Sind alle Stücke gleich gut gealtert? Nein. Aber in Sachen Komposition, Arrangement und Interpretation ist das mehrheitlich perfekt inszenierter Pop. Wenig wohlmeinenden Kritikern galt just dieser Perfektionismus als Beleg für kommerzielles Kalkül. Dass, um diesen Perfektionsgrad zu erreichen, viel Schweiß und Herzblut fließen musste, wird dabei gerne übersehen. Und wer in elitärer Weise beklagt, dass diese Musik auch von Frau Hinz und Herrn Kunz goutiert wurde und wird, sollte über den Begriff „Pop“ vielleicht doch noch einmal ausgiebig meditieren.

Welche Alben im Oktober 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.