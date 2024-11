Superlimitierte Abba-Weihnachtssingles „Little Things“ und „Happy New Year“

Zwei neue limitierte Seven-Inch-Singles von Abba zu Weihnachten und Silvester.

Pünktlich zum Weihnachts- und Silvestergeschäft bringen Abba zwei Seven-Inch-Singles auf den Markt. Einmal „Little Things“ aus dem „Voyage“-Album von 2021. Die Weihnachtssingle wird damit zum ersten Mal auf Vinyl veröffentlicht.

Das Label informiert: „Die limitierte schwarze 7″ enthält den Titelsong auf Seite A und eine einzigartige festliche Radierung auf Seite B. Die Produktion ist auf 3.000 Exemplare begrenzt.“

„Little Things“

Dazu gibt es eine weitere Single-Veröffentlichung: „Happy New Year“ und „Felicidad“. Hier heißt es: „Diese einzigartige Single in limitierter Auflage erscheint auf 7″-Vinyl als Sammleredition zur Feier des Jahreswechsels 2025. Enthält die Titel „Happy New Year“ und „Felicidad“, gepresst auf farbigem Vinyl und mit einzigartigem Artwork.“ Außerdem: „Mit exklusivem 7″-Poster, das bei früheren Veröffentlichungen nicht dabei war, und nummerierter Hülle. Limitiert auf 3.000 Exemplare.“

„Happy New Year“

Die Seven-Inch-Vinyls, limitiert auf 3.000 beziehungsweise 3.500 Exemplare gibt es hier.

ABBAs Björn Ulvaeus: Harter Ehevertrag mit Gattin – Details hier

Im Laufe seiner Karriere mag die ABBA-Star Björn Ulvaeus eine ganze Menge Geld angehäuft haben. Und auch in der Liebe scheint der Star Glück zu haben. Am 21. September 2024 feierte er die Hochzeit mit Christina Sas. Doch mit ganz so viel Leichtigkeit ging die Eheschließung wohl nicht daher: Fünf Tage vor der Trauung unterschrieben sie laut Medienberichten einen „harten“ Ehevertrag.

Das steht im Ehevertrag

Angeblich hat die schwedische Zeitung „Expressen“ ein Auge auf die Dokumente werfen können. In dem Ehevertrag hieße es so wohl: „Wir, Christina Sas und Björn Ulvaeus, beabsichtigen, die Ehe einzugehen. […] Wir sind uns hiermit über folgende Punkte einig: Unsere Vermögen und alle Gewinne, die aus diesen Vermögen entstehen, werden in der Ehe getrennt. Die Ehepartner haben keinen Anspruch auf den Besitz des anderen. Für die Ehe gilt das schwedische Recht.“

Vermutlich möchte der Sänger sein großes Vermögen schützen. Immerhin liegt der geschätzte Wert davon bei 270 Millionen Euro, laut „MSN“. Durch diesen Ehevertrag wäre es Sas zumindest nicht möglich, an dieses Geld heranzukommen, falls es mal zu einer Scheidung kommen sollte. Jedoch dürfte sie den nun angenommenen Nachnamen weiterhin behalten.