Hybrid-Pop mit Migrationshintergrund aus Los Angeles.

Die „Second Generation“, also die Generation der Kinder von Einwander:innen in die USA, ist maßgeblich daran beteiligt, dass sich das Selbstverständnis von Popmusik in den letzten zehn Jahren verändert hat. Das, was man früher aufgrund fremder Sprachen hübsch einzäunte und gerne als Weltmusik vorm Mainstream versteckte, ist längst zu einem Teil von ebenjenem geworden. Angélica Garcia ist hier ein gutes Beispiel.

Die Sängerin und Musikerin, der vor vier Jahren der Durchbruch gelang, operiert von Los Angeles aus, vor allem aber vor dem Hintergrund mexikanischer und salvadorianischer Abstammung. Das hört man auf GEMELO nicht nur deshalb, weil auf ihrem dritten Album der Gesang erstmals vornehmlich spanischsprachig ist. Auch in der Rhythmisierung finden sich die klassischen synkopierten Muster, die wir aus Cumbia, aus Reggaeton, aus Salsa kennen.

Diese mischen sich mit Pop- und Elektromomenten (und einigen englischen Zeilen) zu einer Hybridmusik, die am ehesten mit jener von Rosalía vergleichbar ist, aber gleichzeitig noch ein paar weitere Haken schlägt, sich in ambiente Strukturen hineinfräst, ­Dream Pop mindestens andenkt. Klingt zu theoretisch? Hören Sie einfach rein, etwa in das Songdoppel „Ángel [eterna]“ und „Mirame“. Zu den Soundflächen von Ersterem träumen Sie, zum Maschinenbeat des zweiten Songs tanzen Sie. Und so ganz nebenbei werden Sie feststellen, dass Sie Musik auch verstehen, wenn Sie sie nicht verstehen.

