Aus dem Land der Dichter und Denker: Postmigrantischer Rap mit einer Menge Wut im Bauch.

Die Geborgenheit ihrer Heimat haben sie im Wunsch nach materiellem Wohlstand gegen Akkordarbeit in der Fabrik, rassistische Anfeindungen und niedrige Löhne eingetauscht: Wie hunderttausend andere kamen die Großeltern von Apsilon in den 1960er-Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Auf seinem Debütalbum HAUT WIE PELZ blickt der Rapper auf seine Familiengeschichte zurück, die nicht nur in seinem migrantisch geprägten Arbeiterbezirk in Berlin-Moabit viele nachfühlen können.

Hier zwischen rauchenden Kindern, gelben Briefen und verschreckten Touristen hat Apsilon eine Menge Wut: Auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die ihm und seinen Brüdern und Schwestern die Luft zum Atmen nimmt, auf den Staat, der rechtem Terror zu wenig entgegensetzt, auf alle, die in Lichtenhagen geklatscht oder geschwiegen haben. Die Reaktion ist ein trotziger Stolz darauf, fehl am Platz zu sein: „Fick deine Integration“, rappt der Großstadtpoet im Titelsong. Die Rolle des gesellschaftlichen Anklägers verkörpert er auch deshalb so gut, weil er – nicht nur mit seinem großen Gefühl für die deutsche Sprache – perfekt integriert ist. Und darunter leidet?

Dass er vielleicht auch aus diesem Grund mit seinem Land etwas hart ins Gericht geht und die Heimat seiner Großeltern als Kontrastfolie zur gefühlskalten Bundesrepublik zu romantisieren neigt, kann man ihm angesichts der Berechtigung seines Zorns kaum übel nehmen. HAUT WIE PELZ ist ein feinfühliges und raffiniertes Album, das nicht nur ein klares Konzept verfolgt, sondern dank immer neuer musikalischer Einfälle niemals auf der Stelle tritt. So wie unsere Gesellschaft hoffentlich auch nicht.

