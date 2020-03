Baxter Dury The Night Chancers

„I’m not your fucking friend“, stellt Baxter Dury erst einmal klar. Etwas später säuselt der Frauenchor freundlich: „Who the fuck are you, my friend?“ Hey, dass der Sohn der Protopunk-Legende Ian Dury schon genetisch bedingt schlechte Laune verbreitet, ist keine Neuigkeit.

Auf seinem sechsten Album THE NIGHT CHANCERS aber verfeinert er den Ansatz: Die Diskrepanz zwischen dem grummelnden Sprechgesang von Dury und den hellen Frauenstimmen ist ebenso Programm wie die seltsam ungelenken Bollerbeats, die mal mit verhallten Dub-Gitarren, mal mit Sixties-Softporno-Sounds, seltener mit dickem Streicherpathos kontrastiert werden.

Aus solchen Ambivalenzen bezieht die Musik ihre Spannung, während Dury in verschiedene Rollen schlüpft. Mal ist er der Instagram-Stalker, mal hat er eine Pille zu viel geschluckt, mal torkelt er durchs Viertel, und immer wieder himmelt der Voyeur – unbeleckt von der #MeToo-Diskussion – aus der Ferne eine unerreichbare Schönheit an. Diesem Aufmarsch an Verlierern, Verlorenen und Nachtgestalten folgt Dury mit der bärbeißigen Herzlichkeit eines Berliner Taxifahrers.

His Coolness flucht und schwelgt in der 60s-Lounge.