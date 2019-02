Bilderbuch Vernissage My Heart

Billie Eilish kündigt Debütalbum an und veröffentlicht neuen Song „Bury A Friend” mit Grusel-Video

Billie Eilishs Debütalbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? soll am 29. März erscheinen. Hört hier vorab die neue Single „Bury A Friend”. Im Februar kommt Billie Eilish nach Deutschland.