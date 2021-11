Body/Dilloway/Head Body/Dilloway/Head

Bei dem neuen Projekt Body/Dilloway/ Head kommt, wenn man so will, die Speerspitze amerikanischer Experimentalisten und Krachmacher zusammen. Da ist einerseits das Duo Body/Head bestehend aus Sonic-Youth- Legende Kim Gordon sowie Soundartist/Gitarrist Bill Nace, die in dieser Konstellation schon einige Alben veröffentlicht haben. Zu ihnen gesellt sich nun Aaron Dilloway, der einst bei den Noise-Weirdos Wolf Eyes mitwirkte.

Um das erste gemeinsame Werk des Trios zu beschreiben, muss man zur Musique concrète der 1940er und 1950er zurückgehen: BODY/DILLOWAY/HEAD ist in erster Linie Geräuschkunst. Die drei arbeiten mit Tape Loops, die mit Effekten nachbearbeitet werden, mit verfremdeten und geloopten Stimmsamples sowie mit minimalistischen und repetitiven Gitarren.

Das Album beginnt erst mal bloß mit Rauschen, dann kommen schlurfende Sounds dazu, man hört das Spulen eines Magnetbands, ehe die Synthesizer dröhnen. Songstrukturen gibt es kaum; es geht darum, sich auf die Geräusche einzulassen. Ein interessantes Hörerlebnis ist das allemal – allerdings auch nur jenen zu empfehlen, die für experimentelle Musik und schräge Klangkunst etwas übrig haben.

