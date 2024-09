Der Folk-Country-Rock aus Nebraska schliert mit depressivem Schub direkt ins Feedback.

Wäre FIVE DICE, ALL THREES, das neue, zehnte Studioalbum der Bright Eyes aus Nebraska eine Bildcollage, das Blatt Papier wäre so vollgeklebt, bis nichts Weißes mehr rausguckt. Alles strotzt vor Drama und Druck. Auch mit Sample-Spielereien und kommentierend eingesetzten Film-Soundschnipseln, was so rührend antipostmodern und melodramatisch wirkt, dass es schon wieder innovativ ist. Solchem Schnickschnack, also den „Bells And Whistles“, widmen sie auch ihre Single. Die marschiert fröhlich pfeifend heran, nachdem der erste Track das Setting gesetzt hat: Eine Bar, in der jemand das Spiel All Three erklärt. Du hast fünf Würfel, darfst aber nur Dreien würfeln. Denn die zählen wie Nullen. Nicht verstanden? Egal.

In seinen Texten scheut sich der zum Mittvierziger gereifte Sänger und Songschreiber Conor Oberst nicht, den Sinn zugunsten einer griffigen Hook­line zu opfern, solange nur die Gitarre mit depressivem Schub ins Feedback schliert. Derweil wird das Album zunehmend moribund, spendet aber gleichzeitig Trost. Erlösung bieten die verspielten Arrangements ihres multiinstrumentalen Folk-Country-Rocks mit Bläsersätzen und jazzigen Klaviersequenzen. Und natürlich Obersts bröckelige Stimme zwischen Chapman und Cash.

So weit nach vorn That Mike Mogis sie im Studio gemischt, dass die ­Aerosole nur so fliegen. Zwei kleine Wunder gibt es auch: Der Song „Hate“ schaffft es, ein schlimmes Gefühl in einen Ohrwurm zu verwandeln, der sich tagelang auf den Lippen hält. Und am Ende bringen sie auch noch die deutsche Hauptstadt und pünktlich fahrende Züge in ein und demselben Song unter.

